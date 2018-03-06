Совместные российско-белорусские учения энергетиков пройдут на базе "Псковэнерго"

18-19 апреля на базе "Псковэнерго" запланировано проведение совместного учения российских и белорусских энергетиков. Для участия в учении будут привлечены мобильные подразделения филиалов ПАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго", "Новгородэнерго", а также РУП "Витебскэнерго" (входит в состав ГПО "Белэнерго", Республика Беларусь).

Темой совместного учения станет организация и отработка всестороннего взаимодействия мобильных сил и средств при ликвидации последствий технологических нарушений в электросетевом комплексе, вызванных воздействием опасных метеоявлений.

В работе координационных штабов и в практических этапах учения примут участие представители областных и муниципальных органов власти, территориальных органов управления МЧС, предприятий ЖКХ, подрядных организаций, а также филиала АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ и филиала ПАО "ФСК ЕЭС" Новгородское ПМЭС.

Совместные учения мобильных подразделений из филиалов МРСК Северо-Запада и "Витебскэнерго" проводятся с 2015 года в рамках реализации Соглашения о стратегическом сотрудничестве между ПАО "Россети" и ГПО "Белэнерго" (Республика Беларусь).

