Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" готовят энергосистему к сезону весенних паводков

Для обеспечения надежной работы электросетевых объектов, безаварийного прохождения весеннего паводка в период повышения сезонного уровня воды, ослабления несущей способности грунтов, возможных оползней и подмывов опор линий электропередачи, предотвращения чрезвычайных ситуаций в филиале МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" (входит в ГК "Россети") проводятся мероприятия, исключающие возможные происшествия.

Для этого, в филиале утвержден состав специальной комиссии, которую возглавил первый заместитель директора – главный инженер Ацамаз Кабисов, разработан комплексный план обязательных и дополнительных мероприятий. Определены объекты, находящиеся в зонах повышенного риска, по которым составлены графики осмотров таких зон.

Специалисты провели осмотры переходов воздушных линий электропередачи через реки Дур-Дур, Урсдон, Камбилеевка, Лескен, Касалкун, Майрамадаг, Фиагдон, Хайдон, Ардон, Кизилка, Цраудон, Суадаг, Терек, Сунжа, Гизельдон, Черная, Малка, Бурчак, Хайдон, Белая.

Особое внимание энергетики уделено участкам линий, находящихся в зонах повышенного риска в Архонских, Алагирских, Дигорских, Ирафских, Ардонских, Моздокских, Кировских и Октябрьских районных электрических сетей.

За состоянием опасных участков, с вероятной угрозой подтопления и размыва опор линий электропередачи, установлен постоянный мониторинг.

В настоящее время энергетики выполнили берегоукрепительные работы и мероприятия по обваловке опор на линиях электропередачи 35 кВ "Архонская – Кадгарон" и "Кадгарон – Ардон-110" в пойме реки Хайдон в Ардонском районе протяженностью более 600 метров. В Пригородном районе подобная работа проведена на 800 метрах левобережной части поймы реки Камбилеевка для защиты подстанции 35 кВ "Тарское" в период весеннего половодья.

Специалисты филиала также занимаются выправкой опор ВЛ, укреплением, подсыпкой и уплотнением грунта. На участках пересечения воздушных линий через реку с высокой степенью риска осуществляется отвод русла реки.

В поймах рек энергетики обновили или установили вблизи опор ВЛ 35-110 кВ рейки для замера уровня максимальных вод, регулярно проводятся проверки состояния фундаментов.

Кроме того, обеспечена готовность аварийного запаса материалов и оборудования, резервных источников снабжения электроэнергией, действующих и резервных каналов связи и оповещения. Определены маршруты перемещения резервных источников электроснабжения из мест дислокации для электроснабжения социально-значимых объектов, сообщение и электроснабжение которых может быть нарушено паводком.

Бригады, осуществляющие ремонт сетевого оборудования и связи, а также спецтехника, машины и механизмы находятся в состоянии постоянной готовности. В структурных подразделениях проводятся повторные инструктажи об оказании первой помощи пострадавшим на воде и противоаварийные тренировки с оперативным, оперативно-ремонтным персоналом, разрабатывается порядок действия в зонах затопления.

В период прохождения паводка специалисты филиала МРСК Северного Кавказа – "Севкавказэнерго" будут работать в тесном взаимодействии с гидрометеорологическими службами и региональным подразделением МЧС.