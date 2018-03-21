Специалисты по ремонту оборудования Курскэнерго повысили квалификацию

В учебном центре филиала ПАО "МРСК Центра" – "Курскэнерго" завершилась очередная учеба электрослесарей по ремонту оборудования распределительных устройств. Программа занятий включала в себя вопросы организации безопасной эксплуатации распределительного сетевого комплекса, проведения осмотров, обслуживания и ремонта электрооборудования. Часть курса была посвящена работе с технической документацией, вопросам охраны труда, пожарной и электробезопасности. Помимо этого, участники учебы познакомились с современными приборами и методами диагностики электрооборудования.

В Курскэнерго уделяют большое внимание обучению персонала. Ежегодно более полутора тысяч сотрудников предприятия проходят профессиональную подготовку и повышают квалификацию в рамках различных образовательных форматов. "Регулярное обучение направлено на повышение уровня знаний, профессионального мастерства и снижение уровня травматизма среди сотрудников филиала", - отметил заместитель главного инженера по эксплуатации - начальник управления высоковольтных сетей Курскэнерго Сергей Скорняков.