В Нижегородской области и Республике Марий Эл сохраняется риск подтопления территорий при прохождении половодья

Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) установило новые режимы работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. Агентство увеличили расходы воды через Жигулевский и Волгоградский гидроузлы и при этом уменьшило расход через Нижегородский гидроузел, что может привести к подтоплениям территорий в Нижегородской области и Республике Марий Эл в период прохождения весеннего половодья.

По решению Росводресурсов, средний расход воды через Жигулевский гидроузел увеличится с 7000 до 9000-9500 м3/с в среднем за период с 21 по 31 марта, с 1 по 11 апреля – до 9500-10000 м3/с. Пропуск воды через Волжскую ГЭС будет составлять 9200-9700 м3/с в среднем за период с 21 по 31 марта, а с 1 по 11 апреля увеличится до 10500-11000 м3/с. Такие расходы воды не должны приводить к подтоплениям территорий.

Одновременно расход воды через Нижегородский гидроузел снижен в 1,4 раза до 1800-2000 м3/с. По мнению РусГидро, с учетом текущего высокого наполнения Горьковского водохранилища, такое решение увеличивает риски подтопления в период половодья построек, возведенных в нарушение существующих норм в зоне периодического затопления, в Нижегородской области и расположенной ниже по течению Волги Республики Марий Эл.

В настоящее время полезные запасы воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада на 47% выше среднемноголетних и на 61% выше прошлогодних. Водохранилища Жигулевской и Волжской ГЭС практически полностью заполнены. В бассейнах Волги и Камы продолжается накопление снега, его запасы на Верхней и Средней Волге превышают среднемноголетние значения.

В целях минимизации рисков прохождения весеннего половодья РусГидро начиная с декабря 2017 года неоднократно обращалось в Росводресурсы с предложениями об увеличении расходов через гидроузлы Волжско-Камского каскада. Практически все предложения были отклонены. Требование РусГидро об увеличении попуска воды через Нижегородский гидроузел для увеличения емкости водохранилища и снижения риска подтоплений на прошедшем 20 марта 2018 года заседании Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада также не было учтено.