В Ростовской области задержан злоумышленник, похитивший более 1 тонны проводов воздушных линий

Сотрудники департамента безопасности ПАО "МРСК Юга" (входит в ГК "Россети") выявили и задержали похитителя проводов высоковольтных линий. Материальный ущерб, нанесенный электросетевой компании, оценивается в более 100 тысяч рублей.

В ходе совместного с сотрудниками полиции рейда в одном из пунктов приема черных и цветных металлов в Багаевском районе Ростовской области был выявлен факт сдачи проводов высоковольтных линий в качестве цветного лома. В результате оперативно-следственных действий удалось установить и задержать подозреваемого. Им оказался 39-летний житель г. Азов Ростовской области. Провода ВЛ общей длиной более 3 км и весом более 1 тонны были похищены на территории ростовского филиала. По данному факту ОМВД РФ по Багаевскому району Ростовской области возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику предстоит возместить материальный ущерб, нанесенный энергокомпании.

Энергетики отметили, что похитителю повезло, что высоковольтные линии, с которых было произведено хищение, были выведены в резерв и временно обесточены. В противном случае не обошлось бы без тяжелых травм или даже летального исхода.

Такая работа ведется в тесном взаимодействии с сотрудниками МВД.