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Новости компаний

В помощь проектировщикам: новые возможности программного обеспечения IEK® и ITK®

В помощь проектировщикам: новые возможности программного обеспечения IEK® и ITK®

26 марта 2018, 16:24
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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Специалисты Группы компаний IEK продолжили работу по расширению возможностей программного обеспечения и повышению удобства применения в проектах оборудования IEK® и ITK®. В конце минувшего года были разработаны и добавлены в базы данных новые разделы продукции, а также конфигураторы для проектирования.

Новые базы данных оборудования IEK® и ITK®

  • Коммутационное оборудование и устройства управления в формате STEP
    Базы данных пополнил новый раздел, в который включен полный перечень коммутационного оборудования и устройств управления IEK® и сопутствующих аксессуаров. База будет пополняться по мере появления новой продукции.

Программы и on-line калькуляторы

  • Электронный каталог светильников с базой данных для DIALUX и online калькулятор освещенности
    В электронный каталог светильников DIALUX и online калькулятор освещенности добавлены новинки светотехники IEK®: светильники светодиодные ДВО, светильники LED ДПО, LED ДБО, ДВО, прожекторы СДО.
  • Конфигуратор подбора аксессуаров к LAN кабелю ITK®

    • Возможности конфигуратора

    • Выбор кабеля по заданным параметрам;
    • Подбор разъема к выбранному кабелю;
    • Подбор колпачка к разъему;
    • Сохранение подобранного оборудования в спецификацию;
    • Вывод фотографии;
    • Вывод технического описания;
    • Возможность вывода на печать/в pdf/excel созданной спецификации оборудования.
  • Конфигуратор стабилизаторов напряжения IEK®

    • Возможности конфигуратора

    • Подбор стабилизаторов напряжения по заданным параметрам:
      • Тип стабилизатора;
      • Серия;
      • Тип сети;
      • Мин. входное напряжение;
      • Мощность нагрузки.
    • Расчет мощности нагрузки;
    • Вывод фотографии и технического описания;
    • Возможность сохранения и вывода на печать/в pdf/excel созданной спецификации;
    • Функция "Где купить?".
  • Обучающие видеоролики для работы в программе Revit

    • На основе Баз данных продукции IEK® для Revit сняты и размещены обучающие видеоролики:

    • IEK Библиотека семейств Revit — короба;
    • IEK Библиотека семейств Revit — ЭУИиА;
    • IEK Библиотека семейств Revit — Светильники;
    • IEK Библиотека семейств Revit — Шкафы.

    В видеороликах рассмотрены и даны ответы на вопросы, наиболее часто возникающие на начальном этапе работы с программой Revit.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK

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