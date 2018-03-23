В помощь проектировщикам: новые возможности программного обеспечения IEK® и ITK®

Специалисты Группы компаний IEK продолжили работу по расширению возможностей программного обеспечения и повышению удобства применения в проектах оборудования IEK® и ITK®. В конце минувшего года были разработаны и добавлены в базы данных новые разделы продукции, а также конфигураторы для проектирования.

Новые базы данных оборудования IEK® и ITK®

Коммутационное оборудование и устройства управления в формате STEP

Базы данных пополнил новый раздел, в который включен полный перечень коммутационного оборудования и устройств управления IEK® и сопутствующих аксессуаров. База будет пополняться по мере появления новой продукции.

Программы и on-line калькуляторы

Электронный каталог светильников с базой данных для DIALUX и online калькулятор освещенности

В электронный каталог светильников DIALUX и online калькулятор освещенности добавлены новинки светотехники IEK®: светильники светодиодные ДВО, светильники LED ДПО, LED ДБО, ДВО, прожекторы СДО.

Конфигуратор подбора аксессуаров к LAN кабелю ITK®

Возможности конфигуратора Выбор кабеля по заданным параметрам;



Подбор разъема к выбранному кабелю;



Подбор колпачка к разъему;



Сохранение подобранного оборудования в спецификацию;



Вывод фотографии;



Вывод технического описания;



Возможность вывода на печать/в pdf/excel созданной спецификации оборудования.

Конфигуратор стабилизаторов напряжения IEK®

Возможности конфигуратора Подбор стабилизаторов напряжения по заданным параметрам:



Тип стабилизатора;





Серия;





Тип сети;





Мин. входное напряжение;





Мощность нагрузки.



Расчет мощности нагрузки;



Вывод фотографии и технического описания;



Возможность сохранения и вывода на печать/в pdf/excel созданной спецификации;



Функция "Где купить?".