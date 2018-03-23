В помощь проектировщикам: новые возможности программного обеспечения IEK® и ITK®

Объявлены победители премии
26 марта 2018, 16:24
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK
Специалисты Группы компаний IEK продолжили работу по расширению возможностей программного обеспечения и повышению удобства применения в проектах оборудования IEK® и ITK®. В конце минувшего года были разработаны и добавлены в базы данных новые разделы продукции, а также конфигураторы для проектирования.
Новые базы данных оборудования IEK® и ITK®
Программы и on-line калькуляторы
Возможности конфигуратора
Возможности конфигуратора
На основе Баз данных продукции IEK® для Revit сняты и размещены обучающие видеоролики:
В видеороликах рассмотрены и даны ответы на вопросы, наиболее часто возникающие на начальном этапе работы с программой Revit.