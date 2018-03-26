Вячеслав Кравченко выступил на конференции "Российская энергетика"

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Вячеслав Кравченко выступил на сессии "Новый инвестиционный цикл в энергетике и его приоритеты" в рамках конференции "Российская энергетика".

Говоря о развитии возобновляемых источников энергии, замминистра отметил, что прежде, чем отдавать приоритет той или иной сфере энергетики, необходимо просчитать макроэкономические последствия. "Посчитайте мультипликаторы. Что будет с экономикой страны, если мы, например, начнём резко сокращать развитие тепловой энергетики, основанной на потреблении угля и газа? Или не будем развивать атомную энергетику, которая является драйвером?", - задал вопрос участникам сессии Вячеслав Кравченко.

Замглавы энергетического ведомства напомнил, что при существующих ценах на традиционные энергоносители, энергия, вырабатываемая ВИЭ, практически не конкурентоспособна в стоимостном сегменте. "Вспомните, какой праведный гнев вызвала программа ДПМ ВИЭ как со стороны потребителей, так и со стороны генераторов. Причина этому была одна – это программа дорогая. Она оказывает существенное влияние на цену для потребителей", - сказал Вячеслав Кравченко.

По словам заместителя Министра, существующие сегодня технологии "зелёной энергетики" в случае повсеместного внедрения в энергобаланс страны окажут существенное влияние на отечественную систему ценообразования в энергетике: "Если распределённую генерацию поставить в такие же условия, в которых существует генерация на оптовом рынке, эта генерация жить не будет. Она существует за счёт модели фактического учёта потребления".