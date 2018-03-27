18 миллионов рублей направит Кубаньэнерго на ремонт подстанций в адыгейском энергорайоне

Специалисты филиала ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (входит в группу "Россети") отремонтируют в рамках ремонтной программы 2018 года высоковольтное оборудование 18 подстанций 35-110 кВ, находящихся в зоне эксплуатационной ответственности филиала. Затраты на ремонт составят 17,9 млн руб.

На подстанциях энергетики проведут ремонты отдельных элементов оборудования, в том числе силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей, выполнят замену вводов, сушку и очистку трансформаторного масла.

Благодаря этим работам повысится надежность подачи электроэнергии десятков тысяч населения, а также сотен предприятий и социальных объектов в восьми районах Краснодарского края и Республики Адыгеи.

– Все работы выполняем согласно запланированному графику ремонтной программы. Сейчас завершается ремонт подстанции 35 кВ "Курская" в Гиагинском районе, – отметил начальник службы ремонтов филиала Андрей Чикан.