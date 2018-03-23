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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

30 сотрудников МРСК Юга пройдут обучение по программе "Школа подготовки диспетчеров"

30 сотрудников МРСК Юга пройдут обучение по программе Школа подготовки диспетчеров

27 марта 2018, 17:35
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА

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В рамках ежегодного корпоративного обучения работников 30 сотрудников ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") пройдут профессиональную переподготовку по программе "Школа подготовки диспетчеров" в учебном центре "Энергетик" в г. Ростове-на-Дону. Программа профессионального обучения разработана с учетом потребностей предприятия и в целях подготовки кадрового резерва компании.

По итогам занятий, при условии успешной сдачи экзаменов и защиты выпускной работы, каждый, прошедший обучение, получит диплом о профессиональной переподготовке.

Всего, начиная с 2013 года, по программе "Школа подготовки диспетчеров" ростовским учебным центром "Энергетик" для МРСК Юга было подготовлено свыше 50 высококвалифицированных сотрудников.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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