30 сотрудников МРСК Юга пройдут обучение по программе "Школа подготовки диспетчеров"

В рамках ежегодного корпоративного обучения работников 30 сотрудников ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети") пройдут профессиональную переподготовку по программе "Школа подготовки диспетчеров" в учебном центре "Энергетик" в г. Ростове-на-Дону. Программа профессионального обучения разработана с учетом потребностей предприятия и в целях подготовки кадрового резерва компании.

По итогам занятий, при условии успешной сдачи экзаменов и защиты выпускной работы, каждый, прошедший обучение, получит диплом о профессиональной переподготовке.

Всего, начиная с 2013 года, по программе "Школа подготовки диспетчеров" ростовским учебным центром "Энергетик" для МРСК Юга было подготовлено свыше 50 высококвалифицированных сотрудников.