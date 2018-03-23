Белгородэнерго в 2018 году направит на реконструкцию ЛЭП в населенных пунктах Белгородчины около полумиллиарда рублей

Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Белгородэнерго" приступил к реализации программы реконструкции ветхих и отслуживших свой срок сетей. В текущем году в населенных пунктах региона планируется реконструировать 191 км линий электропередачи 0,4-10 кВ. На эти цели будет направлено 490 млн рублей.

Реконструкция охватит 31 населенный пункт в 18 районах области. Максимальные объемы работ запланированы в городе Бирюч, селах Шараповка Валуйского района, Дмитриевка Яковлевского района, Долгое Губкинского района, Песчаное Ивнянского района и поселке Майский Белгородского района.

Энергетики пересмотрят схемы электроснабжения, увеличат пропускную способность ЛЭП, установят 46 новых трансформаторных подстанций с энергоэффективным оборудованием. Линии, проходящие по дворовым территориям, будут демонтированы и вынесены на безопасное расстояние. Все сети будут смонтированы с применением высоконадежного самонесущего изолированного провода.

Программа реконструкции ветхих и отслуживших свой срок сетей действует в Белгородэнерго с 2000 года. За это время энергетики реконструировали свыше 5 тысяч километров линий электропередачи и установили порядка 800 трансформаторных подстанций 6-10 кВ более чем в 100 населенных пунктах региона. Это позволило снизить эксплуатационные затраты, повысить надежность работы энергооборудования и как результат – обеспечить качественно новый уровень электроснабжения потребителей Белгородской области.