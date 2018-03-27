ФСК ЕЭС внедрит в 2018 году инновационные системы для повышения энергоэффективности трех подстанций центра России

На подстанциях ФСК ЕЭС (входит в "Россети") сверхвысокого класса напряжения 750 кВ в Центральной России – "Опытная", "Белый Раст" и "Металлургическая" в этом году будет внедрена инновационная система охлаждения собственной разработки. Расход электроэнергии на собственные нужды на этих объектах снизится на 40%, что эквивалентно 9 млн кВт*ч в год.

ФСК ЕЭС реализует комплексный проект "Энергоэффективная подстанция", предусматривающий внедрение технологических решений, в том числе систем охлаждения трансформаторов и реакторов, обогрева оборудования открытых распределительных устройств, а также отопления производственных помещений за счет утилизации тепла силового оборудования. Они позволяют сократить расход энергии на собственные нужды в объеме до 50% на существующих объектах и до 80% на строящихся.

В декабре 2017 года на заседании рабочей группы Минэнерго России под председательством Первого заместителя Министра Алексея Текслера проект получил статус национального.

Решения разработаны научно-техническим центром ФСК ЕЭС. Пилотное внедрение этой технологии было успешно выполнено на подстанциях 750 кВ "Владимирская", 500 кВ "Очаково", 500 кВ "Нижегородская" и 220 кВ "Кудьма". Всего пилотных проектов – 12, далее будут охвачены еще 160 действующих (наименее энергоэффективных) и 20 новых объектов.

Подстанция "Опытная" в Тверской области обеспечивает транзит электроэнергии между энергосистемами Центра и Северо-Запада России. "Белый Раст" входит в системообразующую сеть Московского области и является крупным питающим центром северных районов региона. От стабильной работы подстанции "Металлургическая" зависит надежность электроснабжения крупных промышленных предприятий Белгородской области.