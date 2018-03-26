ГК IEK и ЭТМ приглашают на Электротехнический форум в Нижний Новгород

Группа компаний IEK приглашает на традиционный Электротехнический форум, который организует компания ЭТМ. 5 апреля 2018 года эстафету Форумов ЭТМ подхватит Нижний Новгород. В Электротехническом форуме в Нижнем Новгороде примут участие около ста ведущих российских и зарубежных производителей электротехнического оборудования, светотехники, кабельно-проводниковой продукции и других отраслевых направлений.

ГК IEK представит большую экспозицию в новом формате: объединенный стенд с основной продукцией всех торговых марок, выпускаемых ГК IEK — IEK®, ONI®, ITK® — и отдельную зону светотехники с широким ассортиментом светильников и источников света самого различного назначения. Популярные мастер-классы от IEK теперь будут проводиться прямо на стенде.

Специалисты ГК IEK подготовили большую информационную программу: несколько мастер-классов и два семинара, которые помогут сориентироваться в различных направлениях и большом ассортименте продукции, выпускаемой ГК IEK. Все желающие смогут поучаствовать в сборке учетно-распределительного щита, разобраться в секретах управления освещением, а также узнать секреты правильного монтажа универсальной кабельной системы для слаботочных сервисов в современных зданиях. На семинарах будут представлены новинки светодиодной светотехники IEK, выведенные в 2017-18 гг., а также комплексные решения от ГК IEK по организации СКС на основе оборудования ITK.

Электрофорум состоится 5 апреля 2018 года по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Совнаркомовская, д.13, Нижегородская Ярмарка.

Начало в 10:00, вход свободный. Обязательную регистрацию можно пройти здесь: www.electricforum.ru.