Готовимся к ЧМ-2018

К Чемпионату Мира по футболу – 2018 Москве требовалось подготовить не только спортивные объекты. Первейшей задачей явилось создание инфраструктуры для обеспечения всех объектов надежным энергоснабжением. Так энергетики Комплекса городского хозяйства Москвы пришли в "Лужники" раньше строителей. Еще до начала крупномасштабных работ с территории застройки были вынесены старые сети. Только после этого можно было приступить к реконструкции Большой спортивной арены и других объектов комплекса.

Объекты, готовящиеся к Чемпионату мира, очень крупные с энергетической точки зрения – запрашиваемая мощность более 40 мегаватт. Кроме того, необходим высокий уровень надежности энергосистемы. Любые нештатные ситуации недопустимы. Помимо спортивных объектов электричество, тепло и вода требуются всей сопутствующей инфраструктуре. Так что общегородской коллектор "Лужники", находящийся в ведении ГУП "Москоллектор", ушел в комплексную реконструкцию вместе с другими объектами энергетики.

Коллектор "Лужники" полностью заполнен коммуникациями. В нем проложены: теплосеть, водопровод, силовые электрические кабели и кабели связи. Подрядные организации ПАО "МОЭК" и АО "Мосводоканал" заменили трубопроводы теплосети и водопровода. Одновременно подрядчики ГУП "Москоллектор" вели работы по гидроизоляции коллектора, замене плит перекрытия и их усилению, усилению железобетонных колонн, замене кабельных и технологических металлоконструкций. Электрооборудование и освещение в коллекторе было заменено на новое, энергоэффективное. На всем протяжении коллекторного тоннеля установлены современные вентиляторы и насосы. Сделано перевооружение систем охранно-пожарной сигнализации, диспетчерского управления, автоматического контроля метана.

Были вновь построены наземные части 16-ти вентиляционных шахт, произведено благоустройство территории. Благодаря комплексной реконструкции коллектора "Лужники" подземный объект прослужит без ремонтов ближайшие 30 лет, обеспечивая устойчивость работы энергосистемы спорткомплекса. А при любой нештатной ситуации исправить положение можно будет без разрытия территории.