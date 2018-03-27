Китай увидел медь в России

Одна из крупнейших металлургических компаний КНР China Minmetals рассматривает возможность участия в Малмыжском месторождении меди в Хабаровском крае. Лицензия принадлежит СП канадской IG Copper и американской Freeport-McMoRan, но инвесторы собирались искать партнера. Освоение Малмыжского оценивается в $1,5 млрд. China Minmetals будет интересовать доля не менее блокирующей, а Китай наращивает присутствие в медных активах на фоне бума электромобилей.

Глава Минвостокразвития Александр Галушка встретился в КНР с рядом местных инвесторов, заинтересованных в проектах на Дальнем Востоке, в частности с руководством China Minmetals Corporation и ее дочерней Metallurgical Corporation of China. "Компания рассматривает возможность участия в проекте освоения Малмыжского медно-порфирового месторождения в Хабаровском крае",— сообщило министерство 23 марта.

China Minmetals — одна из крупнейших госкомпаний Китая в цветной металлургии, имеет запасы железной руды, коксующегося угля, активы в недвижимости, финансовом секторе, инвестирует в 60 странах. Выручка за 2017 год составила 500 млрд юаней ($79 млрд), прибыль — 13 млрд юаней ($2 млрд).

Запасы Малмыжского по ГКЗ составляют 5,6 млн тонн меди и 278 тонн золота (8,94 млн унций), ресурсы — 3,3 млн тонн меди и 151 тонна золота (4,85 млн унций). Лицензия принадлежит "Амур Минералс", которой через американскую Khabarovsk Minerals LLC владеют канадская IG Copper (51%) и американская Freeport-McMoRan (49%), одна из крупнейших медных компаний мира. "Амур Минералс" открыла Малмыжское в 2015 году, в 2016-м правительство выдало разрешение на добычу. Это было нужно, поскольку месторождение относится к недрам федерального значения (свыше 50 тонн золота и 500 тыс. тонн меди), доступ к которым для иноинвесторов должен одобряться Белым домом. Это будет актуально и для China Minmetals в случае вхождения в проект.

IG Copper оценивает инвестиции в Малмыжское в $1,5 млрд (строительство ГОКа на 30 млн тонн руды в год и отработку за 25–37 лет), NPV может составить $1,7 млрд, IRR — 30%. В 2015 году IG Copper и Фонд развития Дальнего Востока и Забайкалья (ФРДВ) подписали соглашение, по которому фонд будет участвовать в поиске соинвесторов. А в 2017 году IG Copper, назначая Scotiabank Europe эксклюзивным финконсультантом, заявила, что "рассматривает все опции развития проекта", делая акцент на финансировании, СП или новых владельцах. Глава IG Copper Томас Боуэнс, представители Freeport-McMoRan, Scotiabank, China Minmetals, Минвостокразвития не ответили на вопросы “Ъ”, в ФРДВ переадресовали их к министерству.

Аналитики и собеседники “Ъ” в инвесткомпаниях отмечали низкое содержание меди на Малмыжском (0,41%, по золоту — 0,2 г на тонну) при больших запасах. Но месторождение относится к медно-порфировым, где содержание металлов в принципе невысоко. Похожая ситуация у РМК на Михеевском месторождении (запасы — 1,4 млн тонн меди, содержание — 0,44%) и планируемом к разработке Томинском (2,6 млн тонн, содержание — 0,44%). У месторождения Песчанка, расположенного на Баимской площади на Чукотке, при запасах 7 млн тонн меди содержание — 0,83% (лицензия у ГДК "Баимская" Романа Абрамовича, контроль в проекте может отойти "Норникелю" или KAZ Minerals), а у Ак-Сугского месторождения ("Интергео" Михаила Прохорова) в Туве — 0,67% при запасах 3,6 млн тонн. Остальные крупные медные месторождения РФ относятся к другим типам, а свыше трети всех запасов в РФ (98 млн тонн на 2016 год, по данным Минприроды) находится у "Норникеля" с его уникальными богатыми рудами в Заполярье и Быстринским ГОКом в Забайкалье.

Китай — крупнейший импортер и потребитель меди (около 50% из 23,67 млн тонн в 2017 году, по данным ICSG). По оценкам IDTechEx, ежегодный спрос на медь со стороны электромобилей к 2027 году достигнет 1,74 млн тонн. Власти КНР установили, что на электромобили к 2025 году должно приходиться 20% продаж.

Сейчас у китайцев нет крупных долей в цветмете РФ, за исключением принадлежащей Zijin Mining "Лунсин", которая разрабатывает в Туве небольшое Кызыл-Таштыгское полиметаллическое месторождение. Консорциуму Highland Fund во главе с фондом Hopu принадлежит 13,3% в Быстринском ГОКе. China National Gold может получить до 70% в Ключевском золоторудном месторождении в Забайкалье. А в начале года сорвалась сделка по продаже частной Fosun Group в составе консорциума до 15% "Полюса" у Саида Керимова за $1,38 млрд (инвесторы не успели получить регуляторные одобрения на фоне ограничения КНР зарубежных инвестиций и не согласовали с господином Керимовым сумму сделки). Олег Петропавловский из БКС говорит, что на Малмыжском можно выпускать около 100 тыс. тонн меди в концентрате в год при ГОКе на 30 млн тонн. Если цены на медь будут держаться на текущих уровнях (по трехмесячным фьючерсам на LME $6,7 тыс. за тонну), то 30% IRR достижим, полагает аналитик. По его мнению, если речь не идет только о долгосрочном оффтейк-контракте, China Minmetals будет интересовать не менее блокпакета.

Коммерсант