Кубаньэнерго создает условия для развития малого и среднего бизнеса

Филиал ПАО "Кубаньэнерго" Тимашевские электрические сети (входит в группу "Россети") провел обучающий семинар для бизнес-сообщества Тимашевского района Краснодарского края. В ходе мероприятия, участниками которого стали руководители сельскохозяйственных предприятий, предприниматели и представители администрации района обсуждались вопросы доступа к электросетевой инфраструктуре.

Энергетики рассказали участникам семинара об основных этапах технологического присоединения к электрическим сетям, обсудили вопросы заключения договоров электроснабжения и технологического присоединения, а также сроки выполнения мероприятий со стороны заявителя и сетевой организации.

– Кубаньэнерго оказывает большую помощь в подключении объектов физических лиц и предпринимателей к электрическим сетям. И семинар очередное тому подтверждение. Выполняется целый комплекс мероприятий по строительству и реконструкции энергообъектов как действующих, так и новых. Это имеет огромное значение и положительно влияет на развитие инфраструктуры нашего района, – отметил начальник отдела строительства администрации Тимашевского района Николай Онипко.

Энергетики рассказали о существующих льготах, порядке работы центров и пунктов обслуживания потребителей, созданных Кубаньэнерго для удобства населения во всех районах электрических сетей. Разъяснили усовершенствованный порядок подключения к системе электроснабжения в соответствии с последними изменениям законодательства, а также информировали о возможности подачи заявки на техприсоединение в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте ПАО "Кубаньэнерго".

– Мы уверены, открытый диалог с потребителем делает нашу работу более эффективной, а процедуру техприсоединения – более понятной и доступной для населения, – подчеркнул директор Тимашевских электрических сетей Сергей Соболев.

Для получения информации по вопросам порядка присоединения к электрическим сетям, оформления и получения документов на технологическое присоединение, физические и юридические лица могут обратиться в центры и пункты обслуживания потребителей лично или по телефону, а также подать заявку в электронном виде через личный кабинет на официальном сайте ПАО "Кубаньэнерго" или через интернет портал "Портал-ТП.РФ" на сайте ПАО Россети.

Телефон горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).