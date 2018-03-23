МРСК Центра и Приволжья присоединила к своим электросетям крупнейший в Калужской области животноводческий комплекс

В рамках поддержки развития агропромышленного комплекса на территории Калужской области специалисты филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Калугаэнерго" выполнили технологическое присоединение к своим электросетям животноводческого комплекса вьетнамской компании ТН Group.

Предприятие АПК, строительство которого полным ходом идет в Ульяновском районе Калужской области, - часть инвестиционного проекта вьетнамского концерна по созданию комплекса молочного животноводства и переработке молока индустриального масштаба. В рамках проекта будут построены 9 ферм на 45 тысяч голов дойного стада с собственной кормовой базой. После запуска комплекса на полную мощность регион удвоит производство молока. Также ТН Group строит в регионе молокоперерабатывающее предприятие мощностью до тысячи тонн молочной продукции в день.

Производственную площадку компании ТН Group в Ульяновском районе энергокомпания обеспечит новыми мощностями объемом 2600 МВт. Получать электроэнергию агропромышленный комплекс будет от двух секций шин подстанции 35/10 кВ "Ульяново": на сельхозпредприятии планируется использование высоких технологий с большой долей автоматизации, поэтому его электроснабжение будет осуществляться по второй категории надежности. Для ее обеспечения в рамках работ по технологическому присоединению энергетики произвели реконструкцию ПС "Ульяново": произведена замена трансформатора 35 кВ и двух ячеек 10 кВ. Также выполнена реконструкция двух воздушных линий 10 кВ.

Технологическое присоединение сельхозпредприятий – одно из приоритетных направлений деятельности МРСК Центра и Приволжья. В октябре 2014 года партнерство энергокомпании и региона в сфере АПК было закреплено в Соглашении о сотрудничестве. Выполняя свои обязательства по техприсоединению к сетям сельскохозяйственных предприятий, жилых домов, объектов коммунальной и социальной инфраструктуры на селе, калужский филиал МРСК Центра и Приволжья вносит свой вклад в обеспечение дальнейшего социально-экономического развития Калужского региона, повышение его инвестиционной привлекательности, обеспечение продовольственной безопасности. Благодаря этому решаются такие важные задачи как импортозамещение, создание новых рабочих мест, обеспечение граждан качественными продуктами местного производства.

Энергетики напоминают, что по всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по бесплатному номеру 8-800-100-33-00. Кроме того, можно воспользоваться сервисом "Личный кабинет" на сайте компании http://www.mrsk-cp.ru или порталом электросетевых услуг ПАО "Россети" Портал-тп.рф.

