Мобильная группа контроля филиала "Тулэнерго" выявила факт вмешательства в работу прибора учета электроэнергии у предпринимателя из Веневского района

По поступившему в отдел безопасности филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Тулэнерго" анонимному сообщению о факте хищения электроэнергии мобильная группа инспекционного контроля провела проверку прибора учета индивидуального предпринимателя из п. Мордвес Веневского района.

В ходе осмотра электросчетчика, который проводился в присутствии законного представителя абонента, был обнаружен факт вмешательства в работу прибора учета в виде наложения неодимового магнита на счетный механизм.

Энергетики составили акт о безучетном потреблении электроэнергии. Всего было похищено 40 110 кВт.ч электроэнергии. Размер ущерба, нанесенного филиалу "Тулэнерго", составил 330 907,50 рублей.

По данному факту в ОМВД России по Веневскому району направлено заявление о привлечении индивидуального предпринимателя к ответственности и вынесения процессуального решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Энергетики в очередной раз напоминают потребителям об ответственности за вмешательство в работу приборов учета электроэнергии. Причем в случае выявления хищений электроэнергии нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственности с выплатой штрафа. С 1 января 2016 г. в России ужесточена административная ответственность за самовольное подключение к сетям и использование электрической энергии, а также нарушение правил пользования электроэнергией, правил устройства, эксплуатации энергопотребляющих установок. В частности, увеличены размеры штрафов за самовольное подключение и использование электрической энергии.

ПАО "МРСК Центра и Приволжья" продолжает системную работу по предотвращению и пресечению в регионах своей операционной ответственности (9 субъектов Центрального и Приволжского федеральных округов) фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Персонал компании проводит регулярные рейды, к участию в которых также привлекаются специалисты блока безопасности.

Особое внимание уделяется работе с проблемными потребителями. Их проверку предваряет тщательная подготовка и инструктаж участников рейдов специалистами подразделений безопасности филиалов. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий к участию в рейдах привлекаются сотрудники региональных УФСБ и УМВД России. Заявительские материалы по фактам несанкционированного энергопотребления, выявленным блоком безопасности МРСК Центра и Приволжья, направляются в правоохранительные органы, и нередко служат основанием для возбуждения в отношении энерговоров уголовных дел.

Напомним, от преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

МРСК Центра и Приволжья намерена последовательно добиваться возмещения ущерба недобросовестными потребителями.

Филиал "Тулэнего" обращается к жителям региона - если вам стали известны случаи "энерговоровства" или незаконного подключения к электрическим сетям сообщите о них по бесплатному круглосуточному телефону Контакт-центра ПАО "МРСК Центра и Приволжья" 8-800-100-33-00 (звонок анонимный) или оставьте анонимное сообщение на сайте http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/.