На рассмотрение регулятора в энергетике Великобритании подан проект подводного кабельного соединения Оркнейские острова – Шотландия

Британская компания по передаче и распределению электроэнергии Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) представила национальному регулятору в энергетике Ofgem план реализации проекта подводного кабельного соединения Оркнейские острова1 – Шотландия (Orkney–Scotland).

Согласно проекту, первоначально планируется проложить один подводный кабель напряжением 220 кВ, ввод в эксплуатацию которого намечен на октябрь 2022 г. Затем планируется прокладка второго аналогичного кабеля.

Оркнейские острова имеют значительный потенциал возобновляемой энергии, прежде всего ветровой, т.к. главной особенностью местного климата является неутихающий сильный ветер. Кроме того, возможно также использование энергии приливов и отливов.

По сообщению SSEN в настоящее время в разработке находится план строительства сетевой инфраструктуры Оркнейских островов, необходимой для осуществления кабельного соединения с электрической сетью Шотландии, который также будет представлен на рассмотрение Ofgem.

