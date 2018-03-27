На рынке алюминия может произойти реструктуризация

На мировом рынке алюминия в ближайшие годы могут произойти значимые перемены, считают аналитики из британской консалтинговой компании CRU, опубликовавшей свой прогноз развития отрасли.

Как отмечает CRU, перемены намечаются, прежде всего, в Китае. С одной стороны, правительство страны стремится положить конец неконтролируемому росту мощностей по выплавке алюминия. С другой, в США введены весьма жесткие ограничения на импорт китайской алюминиевой продукции, что также будет оказывать негативное влияние на ситуацию в отрасли.

По прогнозу таиландского Siam Commercial Bank, в 2018-2020 гг. мировое потребление алюминия будет увеличиваться, в среднем, на 4% в год. Значительная часть этого роста будет приходиться на Китай, но и в других регионах спрос должен существенно прибавить. Как считает CRU, это потребует ввода в строй новых мощностей за пределами Китая.

Между тем, CRU указывает, что в мировой алюминиевой отрасли в настоящее время реализуется или запланировано лишь незначительное число крупных проектов. Это, в частности, расширение производительности бахрейнского завода Alba более чем на 500 тыс. т в год, которое должно быть реализовано к 2019 г., и строительство алюминиевого завода более чем на 400 тыс. т в Тайшете российской компанией Rusal.

Кроме того CRU обращает внимание на проект китайской компании Hongqiao Group, которая рассматривает возможность строительства завода на 500 тыс. т в год в Индонезии. По мнению аналитиков британской компании, если Hongqiao даст ему зеленый свет, это может запустить широкомасштабный процесс перенесения алюминиевых мощностей из Китая в другие страны, как, в частности, делает китайская компания Thingshan Group с нержавеющей сталью.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"