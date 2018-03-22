Нижновэнерго обжалует решение УФАС о нарушениях при допуске в эксплуатацию прибора учета

Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго" намерен обжаловать решение Управления Федеральной антимонопольной службы по Нижегородской области, согласно которому энергокомпания была оштрафована за отказ допускать в эксплуатацию прибор учета электроэнергии, установленный на внутренней стене дома потребителя.

Основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ (повторное нарушение правил недискриминационного доступа, порядка подключения), послужило обращение нижегородца, установившего электросчетчик внутри дома, который желал подключить к электросети. Специалисты Нижновэнерго отказались допускать прибор учета в эксплуатацию и предложили потребителю вынести его на границу балансовой принадлежности, т.е. на ближайшую опору линии электропередачи.

Согласно п. 144 Основных положений функционирования розничных рынков, электросчетчики подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики или, если такая возможность отсутствует, в месте, максимально к ней приближенном. В соответствии с этой правовой нормой, потребитель не может сам определять место размещения прибора учета.

Однако УФАС при вынесении своего решения этого факта не учло, назначив Нижновэнерго наказание в виде штрафа на сумму 600 тысяч рублей. Данное решение будет обжаловано электросетевой компанией в судебном порядке.

Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности позволяет специалистам Нижновэнерго получать максимально достоверную информацию об объемах потребления электроэнергии без посещения потребителя. Тем самым исключается возможность вмешательства в работу приборов учета и энерговоровства.

Филиал "Нижновэнерго" ведет планомерную работу по недопущению бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии и призывает всех, кому становится известно о подобных фактах, сообщать об этом в Контакт-центр ПАО "МРСК Центра и Приволжья" по номеру 8-800-100-33-00, по телефону +7(920)05-05-777 в Telegram, WhatsApp и Viber или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте компании http://www.mrsk-cp.ru/contacts/soobshchit-o-khishcheniyakh-elektroenergii/