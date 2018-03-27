Оргкомитет Российской недели высоких технологий обсудил ход ее подготовки

В "Экспоцентре" состоялось заседание Оргкомитета Российской недели высоких технологий (РНВТ), которая пройдет в Центральном выставочном комплексе на Красной Пресне 24-27 апреля этого года. Заседание провел председатель Оргкомитета, депутат Государственной Думы ФС РФ Владимир Кононов. Он перечислил основные события Недели: 30-ю юбилейную международную выставку информационных и коммуникационных технологий "Связь-2018", 10-ю специализированную выставку спутниковой навигации "Навитех-2018", IV Большой Медиа-Коммуникационный форум, XII Международный навигационный форум и Форум "Российский софт: эффективные решения".

В таком формате "Неделя" проводится уже третий раз при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, Торгово-промышленной палаты России, Федерального агентства связи, ведущих отраслевых объединений, отметил председательствующий.

Владимир Кононов подчеркнул, что развитие высоких технологий, цифровизация экономики сегодня являются национальным проектом. Он выразил персональную благодарность министру связи и массовых коммуникаций РФ Николаю Никифорову, куратору проекта от Минкомсвязи, замминистра Алексею Соколову, президенту Торгово-промышленной палаты России Сергею Катырину и генеральному директору "Экспоцентра" Сергею Беднову за постоянное внимание к этой тематике.

Выступивший на заседании замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов выделил в качестве ключевого мероприятия Недели Форум "Российский софт: эффективные решения". По его словам, предстоит насыщенная и полезная для развития отрасли программа.

Генеральный директор "Экспоцентра" Сергей Беднов поблагодарил всех членов Оргкомитета за проделанную большую, напряженную и плодотворную работу. Он отметил хорошие результаты, в частности, увеличение площади выставки "Связь" и количества на ней российских экспонентов. Руководитель "Экспоцентра" также подчеркнул значение для организации и проведения Недели эффективной поддержки ее со стороны профильных министерств, Госдумы, Торгово-промышленной палаты РФ.

Заместитель руководителя дирекции промышленных выставок АО "Экспоцентр" Елена Касаткина поделилась новостями о выставке "Связь-2018". В этом году в экспозиции площадью свыше 7000 кв. м участвуют более 300 компаний из 15 стран. Национальными экспозициями будут представлены Азербайджан и Китай. Активно участвуют в смотре и российские экспоненты из разных регионов страны.

На выставке будет широко представлено оборудование и технологии для мобильной, спутниковой, радио- и волоконно-оптической связи, теле- и радиовещания, сетей передачи данных, центров обработки и хранения данных, программное обеспечение, облачные технологии и многое другое. В салоне "Кабели связи", например, новые разработки продемонстрируют более 40 компаний. Другой традиционный раздел - "Спутниковая связь" представлен ведущими операторами России и Европы, такими как "Газпром космические системы", "Интерспутник", "Космическая связь", Eutelsat (Франция).

Впервые на выставке "Связь-2018" будет организован салон Smart Device Show, в котором примут участие преимущественно предприятия малого бизнеса. В связи с большим интересом отрасли к Интернету Вещей (Internet of Things, IOT) также впервые в рамках выставки запускается специальный проект "IOT: Цифровое будущее".

Подробно о XII Международном навигационном форуме и выставке "Навитех-2018" рассказал президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко. По его словам, ожидается, что на Форум приедут более 1000 делегатов. Свыше 550 делегатов уже зарегистрировано. А на выставке "Навитех-2018" появятся новые экспоненты, будут представлены новые технологии и решения в области навигационно-информационных систем.

Директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух посвятил свое выступление предстоящему Форуму "Российский софт: эффективные решения". Особое внимание на Форуме, сказал он, будет уделено созданию отечественных цифровых платформ, необходимых как госуправлению, так и экономике страны в целом.

О готовящихся мероприятиях Большого Медиа-Коммуникационного форума сообщил директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. "Формируя контент форума, мы ориентировались на то, что это должна быть площадка, интересная для участников выставки "Связь-2018". С другой стороны, БМКФ должен привлечь дополнительных посетителей на выставку", – сказал глава РАЭК.

По его словам, основные акценты повестки дня Форума будут сделаны на телеком, интернет, медиа, коммуникации, бизнес, маркетинг и технологии. Добавится также тема цифровой экономики.

Заместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов сообщил, что к выставке "Связь-2018" тиражом почти 10 тысяч экземпляров будет выпущена почтовая марка и изготовлен специальный штемпель для торжественного гашения марки, которое состоится после церемонии официального открытия Недели.

Директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ Игорь Коротин в своем выступлении подчеркнул, что Палата с самого начала поддерживала концепцию РНВТ, оказывала содействие в формировании программы. Через 199 палат, работающих на территории России, направлена информация о мероприятиях Недели, поступают предложения, которые систематизируются и будут переданы в Оргкомитет для отражения в деловой программе.

На заседании Оргкомитета также выступили член Общественной палаты РФ, председатель Исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов, начальник отдела выставок Департамента международного сотрудничества Минпромторга Сергей Селиванов, старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем и другие участники дискуссии.

Члены Оргкомитета обменялись мнениями и предложениями по дальнейшему взаимодействию.