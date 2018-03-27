Приморские энергетики готовят электросетевые объекты к следующей зиме

Приморские электрические сети (филиал АО ДРСК,"Дальневосточная распределительная сетевая компания") приступили к основному этапу ремонтной программы 2018 года. Ремонтные работы в электросетевом комплексе стартовали еще в январе, но на весенне-летний период приходится большая часть всех мероприятий по подготовке оборудования к зимним нагрузкам.

Почти 87% ремонтной программы приморкого филиала ДРСК выполняется персоналом предприятия. Так за два месяца 2018 года без привлечения подрядных организаций энергетики расчистили 330 га просеки ВЛ 0,4-110 кВ. Это почти третья часть от запланированного на год объема. Одновременно с чисткой просеки энергетики расширяют охранную зону существующих линий электропередачи. Это снижает вероятность падения деревьев и веток на ЛЭП во время непогоды и позволяет сократить количество аварийных отключений.

До конца текущего года в Приморские электрические сети отремонтируют 158 км ЛЭП 0,4 -110 кВ. В Хасанском районе планируется усилить фундаменты опор ЛЭП 110 кВ, которые расположены вблизи рек. На территориях края, где отмечается наибольшая грозовая активность, энергетики выполнят частичную замену грозотроса на линиях 110 кВ. Эти мероприятия снизят риск аварийных отключений и обеспечат надежное электроснабжение потребителей.

Также на трех подстанциях 35 кВ "Барано-Оренбургская", "Новокачаловка", "Новодевица" Ханкайского района пройдут капитальные ремонты силовых трансформаторов.

Около 30% программы составляют мероприятия по ремонту оборудования распределительных сетей в сельской местности и отдаленных населенных пунктах. Значительные объемы работ запланированы в селах Моряк-Рыболов, Маргаритово, Дальзаводское. До начала отопительного сезона здесь заменят ветхие опоры на железобетнные и смонтируют новый провод. Ремонт сетей 0,4-10 кВ улучшит качество электроснабжения потребителей.

Ремонтная кампания - часть полномаштабной работы Приморских электрических сетей по улучшению качества и надежности электроснабжения потребителей Приморского края. Своевременный ремонт электрических сетей позволяет снизить технический износ оборудования и исключить аварийные ситуации во время прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.