Производственные мощности холдинга "ТИТАН-2" посетила делегация из Венгрии

Главной целью визита стало развитие взаимовыгодных рабочих отношений и ознакомительный визит на стройплощадку Ленинградской АЭС-2. Венгерских гостей, в первую очередь, интересовали российский технологии, используемые при возведении АЭС, и опыт организации строительно-монтажной базы.

Техническую экскурсию для иностранных коллег от холдинга "ТИТАН-2" провели Владимир Минаев, директор программы ЛАЭС АО "КОНЦЕРН ТИТАН-2", и Сергей Гавриков, генеральный директор ООО "ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН".

Представители Венгерской республики побывали в учебном центре СРО, посетили цеха по изготовлению трубных блоков и металлоконструкций. В завершении визита делегация осмотрела бетонный завод, строительную базу №1 и площадку укрупненной сборки купола ВЗО у 2-ого энергоблока ЛАЭС-2.

Впечатления от увиденного у гостей остались самые положительные. Ленинградская АЭС является референтной станцией для венгерской "Пакш-2", поэтому успешный опыт компаний, входящих в состав холдинга "ТИТАН-2", важен для венгерского проекта. Представители Венгрии намерены в ближайшее время начать практическое сотрудничество с холдингом "ТИТАН-2".