Промышленность России: состояние в начале 2018 года

ИПЕМ опубликовал мониторинг состояния промышленности России по результатам января 2018 года. В начале этого года показатели промышленности хуже, чем в прошлом году, но в то же время оптимистичнее, чем в начале 2016-го года. Рост деловой активности в низко- и среднетехнологичных отраслях промышленности пока не может компенсировать эффекты от спада в добыче ключевого сырья – нефти и газа.

По итогам января индексы спроса показали разнонаправленную динамику: индекс ИПЕМ-производство снизился на 0,3% по отношению к январю 2017 года, индекс ИПЕМ-спрос вырос на 1,4%. По сравнению с январем 2017 года отмечается замедление динамики по обоим показателям: в прошлом году по итогам января значение индекса ИПЕМ-производство составляло +3,4% (к январю 2016), ИПЕМ-спрос - +3,9% (о методологии расчета индексов ИПЕМ – в справочной информации).

Спрос в добывающих отраслях продолжил падение, начавшееся со второй половины 2017 года: по итогам января показатель снизился на 1,0% по сравнению с январем 2017. Отрицательное значение, в первую очередь, обусловлено снижением добычи нефти и газа, о причинах которого отмечалось ранее.

В то же время добыча угля продолжает расти: в январе 2018 года ее объем вырос на 1,8% (к январю 2017 года) до 34,3 млн т, при этом в прошлом году также фиксировался существенный рост – +4,7% к январю 2016. Основным фактором, стимулирующим добычу, является экспорт, рост которого обусловлен главным образом высоким уровнем спроса со стороны Китая.

Продолжается рост спроса в низкотехнологичных отраслях (+8,0% к январю 2017 года) на фоне рекордных значений роста в прошлом году (+6,1% к 2016 году, самое высокое значение показателя за последние 5 лет). Такой рост спроса обусловлен преимущественно положительной динамикой легкой и пищевой промышленности.

Также продолжает расти спрос в среднетехнологичных отраслях промышленности: по итогам января прирост составил 2,6% к январю 2017 года. Основным драйвером в данном сегменте продолжает оставаться рост спроса на металлы со стороны машиностроительных предприятий в сфере производства автомобилей и железнодорожного подвижного состава. При этом серьёзные риски для металлургической отрасли несёт возможное расширение антидемпинговых пошлин на металлопродукцию, включая цветные металлы, со стороны Евросоюза и США.

В то же время продолжает сокращаться спрос на продукцию высокотехнологичных отраслей – -4,7% к январю 2017 года. Сокращение спроса в данном сегменте происходит вопреки продолжающемуся росту в автомобильной промышленности. Более того, падение показателя ускорилось по сравнению с предыдущим годом: по итогам января 2017 года спад составлял 2,2% по отношению к январю 2016.

"Начало 2018 года снова иллюстрирует проблему зависимости экономики России от отраслей ТЭК, – указал заместитель руководителя Департамента исследований ТЭК ИПЕМ Евгений Рудаков. – Рост наблюдается практически по всему перечню обрабатывающих отраслей, кроме того – растет и добыча угля, однако падение добычи нефти и газа всего на 1,5% и 1,3% соответственно предопределяют снижение общепромышленного индекса производства".

Мониторинг состояния промышленности на основе индексов ИПЕМ (pdf)