Работники филиала "Чувашэнерго" спасли 5 человек во время пожара

Инцидент произошел 23 марта в с. Комсомольское Чувашской Республики. В 4 часа утра неподалеку от базы Комсомольского района электрических сетей (РЭС) Южного производственного отделения (ПО) филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети") – "Чувашэнерго" загорелся двухквартирный жилой дом, который находится. Находящийся на смене диспетчер предприятия Андрей Авдонин почувствовал запах дыма и, увидев языки пламени, незамедлительно позвонил в пожарную часть. Не дожидаясь спасателей, диспетчер вместе со своими коллегами-электромонтерами оперативно-выездной бригады Александром Жирновым и Николаем Силановым бросились к горящему зданию.

Энергетикам не сразу удалось разбудить жильцов дома. Для спасения людей им пришлось выбить окно. Сотрудники филиала "Чувашэнерго" мужественно эвакуировали из огня пятимесячного малыша, его трехлетнего брата и семилетнюю сестренку, мать и бабушку. Энергетики также успели вовремя предупредить соседей об опасности пожара и помогли им выйти из дома. Прибывшие несколько минут спустя на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание.

Спасатели высоко оценили действия работников филиала "Чувашэнерго". За спасение людей на пожаре энергетики будут представлены к наградам. Сами же герои утверждают, что в тот момент они не думали об опасности, все их мысли были связаны только со спасением людей. "Мы знали, что там проживает многодетная семья, поэтому спешили помочь им выбраться из огня. Никто не пострадал, и это главное", - скромно отметил один из героев - Александр Жирнов.

Благодарность работникам Комсомольского РЭС также выразил руководитель филиала "Чувашэнерго" Дмитрий Иванов. Он отметил высокий уровень гражданской ответственности специалистов электросетевого предприятия.

Это не первый случай, когда представители филиала "Чувашэнерго", проявляя мужество, приходят на помощь к попавшим в беду людям. Так, в ноябре 2015 года электромонтер оперативно-выездной бригады Ибресинского РЭС Валентин Воронин спас тонущего в пруду рыбака.

