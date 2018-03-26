Россия и Индия заинтересованы в расширении промышленной кооперации с участием малых и средних предприятий

В Минпромторге России 22 марта 2018 г. прошла встреча заместителя директора Департамента международного сотрудничества Минпромторга России Александра Толпарова с заместителем Министра микро -, малого и среднего бизнеса Индии Аруном Кумаром Пандой.

"Индия и Россия являются стратегическим партнерами, и наши страны заинтересованы в укреплении сотрудничества по широкому спектру направлений. Развитию этих отношений, в свою очередь, должна способствовать более тесная кооперация между малыми и средними предприятиями двух стран", – отметил Александр Толпаров.

Арун Кумар Панда рассказал о создании в Индии нового информационного ресурса, который позволит агрегировать в рамках единого портала данные об индийских предприятиях, задействованных в различных сферах промышленности, от ручной выработки ткани до сложных технологических производств, количество которых сейчас достигает 65 млн.

"Мы располагаем малым объемом информации о возможностях российского малого и среднего бизнеса, и для нас важно наладить каналы обмена информации и определить сферы для взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Арун Кумар Панда.