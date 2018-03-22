Слушателями открывшейся в Москве Высшей школы тарифного регулирования станут 300 сотрудников "Россетей"

Мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев в присутствии официальных лиц и гостей торжественно открыли в Москве созданную на базе РЭУ им. Г.В. Плеханова Высшую школу тарифного регулирования.

Первыми слушателями Школы станут сотрудники группы компаний "Россети". В настоящий момент холдинг приступил к реализации стратегии создания в стране современного электросетевого комплекса, основанного на цифровых технологиях, что требует новых знаний и подходов как у сотрудников сетевых предприятий, так и регулирующих органов. Всего в обучении примут участие порядка 300 сотрудников "Россетей".

"Одна из основных задач в рамках развития современного электросетевого комплекса - это подготовка профессиональных кадров по всем направлениям деятельности. Уверен, что Высшая школа тарифного регулирования станет центром компетенции в области государственного антимонопольного регулирования и поможет воспитать экспертов, прекрасно разбирающихся в современных взаимоотношениях между всеми участниками рынка электроэнергетики", - прокомментировал открытие Школы генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.