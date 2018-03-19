Технологии безопасности ГК "ССТ" на Securika–2018

Группа компаний "Специальные системы и технологии" приняла участие в Международной выставке Securika–2018. Крупнейшее бизнес-мероприятие в области обеспечения безопасности и противопожарной защиты состоялось в Москве 20–23 марта 2018 года. За три дня выставку Securika посетили более 20 000 специалистов. На площадке "Экспо Центр" состоялись переговоры, деловые встречи и знакомства с новым оборудованием и компаниями.

В экспозиции свою продукцию и технологии представили ведущие представители индустрии, включая ГК "ССТ", Болид, Аргус-Спектр, АРМО, Ростелеком, Honeywell, PERCO, RUBEZH, Sigur – управление доступом", ITV, Луис+, Сатро-Паладин, Корпорация Скайрос, Beward, Консорциум Интегра-С, Macroscop, "Равелин", DSSL, ТД ТИНКО, "Видеоглаз", 3S Group, ЭВС, Tyco, ASUS, Siemens, "Гефест", Пожтехника, Эпотос, Гранит-Саламандра, ТЕКО, Элеста, Юнитест, НИКИРЭТ, Модус-Н, ААМ Системз и другие.

Группа компаний "Специальные системы и технологии" ежегодно принимает участие в выставке. "Для ГК "ССТ" участие в Securika — это успешный инструмент продвижения наших решений для обеспечения безопасности. В этом году на стенде была представлена система защиты от протечек воды Neptun, проверенная тысячами квартир. Также мы показывали посетителям наше решение для спринклерных систем автоматического пожаротушения — крепления и подводку из гибких гофрированных труб IWS из нержавеющей стали", — комментирует Сергей Николаев, руководитель направления "Гидравлика".

Продукция IWS отвечает высоким требованиям, предъявляемым к комплектующим в спринклерных системах пожаротушения на объектах с большим пребыванием посетителей. Гофрированная труба из нержавеющей стали прослужит не менее 30 лет, в течение которых она не потеряет своих прочностных характеристик. Монтаж выполняется без сварки или покупки дополнительных инструментов. Соединения выполняются с помощью латунных фитингов.

Применение подводок из гибких гофрированных труб IWS в системах пожаротушения возможно в помещениях с подвесным потолком или потолком типа Armstrong. Компания располагает необходимыми комплектующими для крепления.

Абсолютным хитом выставки Securika–2018 стали облачные решения для систем безопасности. Будучи в тренде, ГК "ССТ" в этом году запустила мобильное приложение SST Cloud, через которое владелец смартфона может получать уведомление о протечке, перекрывать воду и просматривать данные водопотребления. Облачные технологии сделали возможным управление не только системой защиты от протечек Neptun, но и отоплением с помощью водяных и электрических полов производства ГК "ССТ".

"Участие в выставке позволило провести нам десятки переговоров с потенциальными заказчиками, предложить им бизнес на платформе warm-on.ru, рассказать подробнее о наших решениях для обеспечения безопасности объектов жилой и коммерческой недвижимости", — подытожил Сергей Николаев, руководитель направления "Гидравлика", ГК "ССТ".