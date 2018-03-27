Управляющий директор ПАО "ДЭСК" Магди Гитинов принял участие в итоговой коллегии Минтрансэнергосвязи Республики Дагестан

Управляющий директор ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (входит в группу компаний "Россети") Магди Гитинов выступил с докладом на расширенном заседании коллегии Министерства транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан, посвящённом итогам деятельности министерства в 2017 году. В мероприятии приняли участие представители АО "Дагестанская сетевая компания", дагестанского филиала ООО "Газпром межрегионгаз Пятигорск", ООО "Газпром трансгаз Махачкала", а также другие заинтересованные лица.

Председатель коллегии, врио министра транспорта, энергетики и связи РД Сайгидпаша Умаханов в своем вступительном слове отметил, что министерству за 2017 год удалось добиться значительных сдвигов в курируемых отраслях.

Первый заместитель министра транспорта, энергетики и связи РД Арслан Арсланов в своем докладе отметил значительный сдвиг в части повышения уровня погашения задолженностей за энергоресурсы населением республики. "Это произошло благодаря активному взаимодействию министерства с ресурсоснабжающими предприятиями", - отметил Арслан Арсланов.

С докладом о деятельности компании в 2017 году выступил и управляющий директор ПАО "ДЭСК" Магди Гитинов. Он обратил внимание присутствующих на то, что в минувшем году уровень оплаты конечных потребителей по итогам 2017 года составил 80% - это на 3% выше показателя за 2016 год. Кроме того, Магди Гитиновым был отмечен рост платежей населения Республики Дагестан, который в 2017 году составил 71,8% (в 2016 году – 67,1%), а также предприятий, финансируемых из местного бюджета – 101,9% (в 2016 году - 88,4%). В числе проблемных потребителей руководитель энергосбытовой компании назвал предприятия ЖКХ республики, которые продолжают накапливать долги за потребленную электроэнергию.

Министр транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан Сайгидпаша Умаханов, подытоживая выступление Магди Гитинова, отметил хорошую работу энергосбытовой компании: "Динамика есть, работа поставлена хорошо и позитивные изменения налицо. Однако хочу добавить, что нужно найти выход и решить проблему неплатежей предприятий ЖКХ республики", - отметил Сайгидпаша Умаханов.

Управляющий директор ПАО "ДЭСК" Магди Гитинов, в свою очередь, заверил: компания приложит все усилия для решения указанной проблемы. "Совместными усилиями мы сможем найти выход из создавшейся ситуации", - отметил Магди Гитинов.

На коллегии также были заслушаны доклады представителей АО "Дагестанская сетевая компания", ОАО "Автовокзал", ПАО "Ростелеком", а также других заинтересованных лиц. Итогом заседания стало принятие Плана работы коллегии на 2 квартал 2018 года и Плана работы Министерства транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан на 2018 год.