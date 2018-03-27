Юристы "Севкавказэнерго" взыскали с должников 7 миллионов рублей

Гарантирующим поставщиком электроэнергии АО "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети") усилена работа по взысканию дебиторской задолженности.

С начала текущего года юридическим отделом Общества подано в суды различных инстанций более 1,5 тыс. исковых заявлений. Сумма взыскиваемой дебиторской задолженности с абонентов-неплательщиков за отчётный период составила 25 млн руб. В том числе в отношении физических лиц подано более 1400 исков на сумму 19 млн руб., юридических лиц – 14 заявлений на 6 млн руб. Кроме того, судебными органами выдано 475 актов на 97 млн руб. Общая сумма поступивших в кассы гарантпоставщика денежных средств по 642 исполнительным листам составила 7 млн руб.

Как пояснил начальник юридического отдела Сергей Бесаев, иски, направленные в судебные инстанции, составляются по различным нарушениям, касающимся неисполнения договорных обязательств по оплате и безучётного потребления электроэнергии.

"Уже вынесено положительное судебное решение по многим делам. Однако есть случаи, когда недобросовестные абоненты не торопятся исполнять решение суда. Такие дела мы передаём в службу судебных приставов. Как правило, это сказывается на конечной сумме взыскиваемой задолженности, так как учитывается ещё и исполнительский сбор в казну государства в размере 7 % от общей взыскиваемой суммы", - добавил Сергей Бесаев.