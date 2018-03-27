В Ингушетии поступило 100 заявок на участие во Всероссийской олимпиаде "Россетей"

В Ингушетии подано 100 заявок на участие в первом отборочном этапе Всероссийской олимпиады школьников "Россети". Наибольшее количество поступило из Сунженского района, на втором и третьем месте – Назрановский и Малгобекский районы.

Пилотный проект "Россетей" в этом году стартует впервые. Его цель – выявить одаренных, способных к техническому творчеству и инновационному мышлению учащихся, планирующих свою профессиональную деятельность в электроэнергетической отрасли, а также вовлечь их в разработку передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса России.



Несмотря на то, что энергетика традиционно привлекает юношей, девушек среди зарегистрировавшихся больше половины – 56 школьниц. Основная часть будущих участников Олимпиады ученики девятых классов – 62 человека.

По словам директора филиала "Ингушэнерго" Султана Цечоева, интерес, проявленный старшеклассниками к "светлой олимпиаде", вполне объясним и ожидаем.

"Одной из наиболее важных тенденций последнего времени на рынке труда стало восстановление интереса к профессии со стороны молодых специалистов, что, на мой взгляд, логично. Отрасль предоставляет широчайшие возможности для самореализации, карьерного и профессионального роста, финансовой стабильности. И ребята понимают, что участие в олимпиаде – это хорошая возможность оценить уровень собственной подготовки, расширить горизонт возможностей, познакомиться с профессионалами и в дальнейшем занять достойные позиции в рядах энергетического братства", – отметил он.

Олимпиада проводится в два обязательных этапа, раздельно для учащихся 9 и 10 классов: отборочный по предметам "физика", "математика", "информатика" и заключительный, направленный на проверку умения применять имеющиеся знания в ходе решения прикладных задач в области электроэнергетики. Первый этап состоится 31 марта и 1 апреля на базе ГБОУ "СОШ № 1 г. Назрани" – участники должны будут выполнить задания, направленные на проверку уровня знаний в рамках программ среднего общего образования по обозначенным предметам.



Инициативу энергетиков поддержали в региональном Министерстве образования и науки.

"Каждый год наши дети, завершая школьное обучение, начинают искать применение своим силам и способностям. Часть их сталкивается с определенными трудностями – выбором профессии, профиля дальнейшего образования, последующим трудоустройством. На мой взгляд, причина кроется в том, что большинство старшеклассников имеет весьма приблизительные представления о современном рынке труда. А такие специализированные конкурсы - как педагог, я уверен в этом - отличная помощь в профессиональном самоопределении", – подчеркнул министр образования и науки республики Юсуп Костоев.

Прошедшие отборочный тур школьники попробуют свои силы в выполнении комплексных заданий (кейсов), направленных на проверку творческих способностей и умения применять имеющиеся знания при решении прикладных задач в области электроэнергетики. Второй заключительный этап МРСК Северного Кавказа организует в Пятигорске 21 апреля.



Комплекты вариантов заданий разработаны методической комиссией олимпиады. Она же установила единые критерии и методику проверки работ, которую будут проводить региональные жюри. Результаты выполнения участниками олимпиады заданий по каждому предмету на всех этапах оцениваются по 100-балльной шкале. Работы проверяются обезличено, для чего межрегиональные оргкомитеты организуют шифрование и дешифрование работ.



Победители и призеры первого этапа олимпиады определяются на основании рейтинга участников, сформированного региональным жюри по сумме баллов, полученных каждым участником за выполнение заданий по трем предметам (физика, математика, информатика) при условии, что количество полученных баллов по каждому предмету у участника не менее 40. Победители первого этапа награждаются дипломами I степени отборочного этапа, призеры – дипломами II-й и III-й степени. Победители и призеры второго этапа олимпиады получат право участвовать в энергетической проектной смене в одном из престижных образовательных центров на морском побережье.

"У меня есть определенные успехи в изучении точных наук и мне интересна электросетевая отрасль, вот я и решила не упускать такой шанс. Будет любопытно сравнить уровень своих знаний и получить практический опыт", - говорит ученица 10 класса ГБОУ "СОШ № 12 с.п. Инарки им. А.М. Котиева" Ася Бекбузарова.

Для участия в первом этапе олимпиады до 27 марта законным представителям школьников (родителям/попечителям) необходимо подать заявку и заявление-согласие на обработку персональных данных в филиал МРСК Северного Кавказа "Ингушэнерго" (г. Назрань, ул. Муталиева, 23). Справки по телефону: 8(793)40-18-94 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 мск.

Информация об олимпиаде (Положение, Регламент, состав межрегионального оргкомитета, регионального жюри, региональной апелляционной комиссии, время проведения этапов олимпиады, формы документов, необходимых для заполнения участниками, и иная информация об олимпиаде) размещается в разделе "Олимпиада "Россети" на официальном сайте МРСК Северного Кавказа (http://www.mrsk-sk.ru/press_center/olimpiada-rosseti/).