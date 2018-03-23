В Кирове из-за короткого замыкания загорелся офисный центр

Вчера, 26 марта, в торгово-офисном центре на Профсоюзной, 7 случился пожар. Огонь вспыхнул в здании на первом этаже около 17:30. В тушении участвовал 21 пожарник и 7 единиц техники . В интернете очевидцы публиковали фотографии с пожарным расчетом и выдвигали различные версии. Например, многие начали говорить о том, что загорелась автошкола, которая находится на втором этаже. Однако в местном управлении МЧС нам рассказали, что пожар случился в помещении магазина для рыболовов "Рыбак рыбака". По предварительной информации, возгорание случилось из-за короткого замыкания.

"В пожаре никто не пострадал. Известно, что на момент возгорания в рыболовном магазине ни одного посетителя не было. Все, кто находился на тот момент в здании, были эвакуированы", - прокомментировали в МЧС Кировской области.