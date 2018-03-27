В США установлены пошлины на катанку из пяти стран

Министерство торговли США установило окончательные антидемпинговые и компенсационные пошлины на катанку из углеродистой и легированной стали из пяти стран — Великобритании, Испании, Италии, Кореи и Турции.

В соответствии с вердиктом Министерства, размер антидемпинговой пошлины для всех британских компаний составит 147,63%, для корейских — 41,10%. Для поставщиков из Испании, Италии и Турции ставки устанавливаются в интервалах 11,08-32,64%, 12,41-18,89% и 4,74-7,94% соответственно. Однако итальянским экспортерам придется дополнительно выплачивать еще и компенсационную пошлину на уровне от 4,16 до 44,18%, а для турецких компаний ее ставка будет варьироваться от 3,81 до 3,86%.

Расследование по импорту катанки в США из десяти стран, включая Россию, Белоруссию и Украину, стартовало в марте 2017 г. по иску американских компаний Gerdau Ameristeel, Nucor, Keystone Consolidated Industries и Charter Steel. Антидемпинговые пошлины на продукцию из трех стран СНГ, а также ОАЭ и ЮАР, были установлены в конце 2017-го или начале 2018 г.

По данным американских таможенных органов, в 2017 г. в США поступило из-за рубежа 1,52 млн. т катанки, на 7% больше, чем годом ранее. При этом 37,5% импорта пришлось на двух крупнейших поставщиков — Канаду и Японию.

ИИС "Металлоснабжение и сбыт"