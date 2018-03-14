В день охраны труда связисты "Оренбургэнерго" провели практические занятия по пожарной безопасности

В рамках дня охраны труда в производственном отделении "Информэнергосвязь" филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" состоялось практическое занятие по тушению горючих материалов с применением первичных средств пожаротушения.

В противопожарной тренировке принимали участие сотрудники служб оперативной эксплуатации средств диспетчерского и технологического управления, службы технологического обеспечения производственного отделения "Информэнергосвязь".

Сначала повторили устройство огнетушителя и условия применения разных видов средств пожаротушения. Перед началом практической части Сергей Цицилин, заместитель начальника службы технологического обеспечения, напомнил коллегам несколько правил применения углекислотного огнетушителя, обратил внимание, что, при выходе из корпуса углекислый газ резко охлаждается, его температура может достигать -70 градусов, поэтому при использовании такого вида огнетушителя обязательны защитные перчатки. Затем каждый участник выполнил несколько "подходов" тушения пожара.

День охраны труда проводится во всех подразделениях филиала ПАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго" один раз в месяц. В этот день запрещено проведение работ в действующих электроустановках, выезды в рейсы водителей автотранспорта. Все сотрудники, деятельность которых связана с производством, повторяют отраслевые правила по охране труда, принципы безопасной эксплуатации оборудования. Для наглядности на занятиях используют учебные фильмы, специальные пособия и плакаты. В Дне охраны труда принимают участие директора, главные инженеры, сотрудники служб охраны труда всех производственных отделений.

