Более 140 потребителей Карачаево-Черкесии с начала года лишены энергоснабжения за долги

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - "Карачаево-Черкесскэнерго" (входит в ГК "Россети") по заявкам энергосбытовой организации с начала года ввели режим полного ограничения электроэнергии в отношении 143 потребителей, которые, несмотря на полученные уведомления о предстоящем отключении от питающей линии, не погасили свою задолженность за потребленную электроэнергию.

В число злостных неплательщиков, лишившихся энергоресурса за долги, попали пять юридических лиц в Адыге-Хабльском, Прикубанском и Урупском районах и 138 физических лиц. Вместе с тем, регулярная профилактическая информационная работа энергетиков с потребителями позволила сократить количество злостных неплательщиков за электроэнергию почти на 70 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда за неплатежи от питающей линии были отключены 207 потребителей.

Всего за отчетный период филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" получил от сбытовой организации 2916 заявок на введение режима ограниченного энергопотребления, что на 20 % больше прошлогодних данных.

Наибольшее количество злостных неплательщиков проживает в Малокарачаевском и Усть-Джегутинском районах, где в общей сложности специалисты районных электрических сетей отключили от питающей линии 63 потребителя. А самыми добросовестными оказались жители Зеленчукского и Хабезского районов, где от электроснабжения отключены три и шесть потребителей соответственно.

Энергетики предупреждают, что несвоевременная оплата за потребленную электроэнергию влечет за собой дополнительные расходы, связанные с оплатой услуг филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" по подключению к линии электропередачи. Так, для злостных неплательщиков – физических лиц стоимость этой услуги варьируется от 780 до одной тысячи рублей, для юридических лиц – от двух тысяч до почти восьми тысяч рублей. Поэтому филиал "Карачаево-Черкесскэнерго" обращается к потребителям с просьбой не доводить ситуацию до крайней меры и своевременно вносить оплату за потребленный энергоресурс.

Помимо этого, в отношении неплательщиков в соответствии с внесенными с 1 января 2016 г. изменениями в Федеральный закон № 35 "Об электроэнергетике" предусмотрены штрафные санкции для тех, кто накапливает долги месяцами, и теперь ежедневное увеличение пени приравнено к стоимости рыночных процентов по кредиту.