Бюджетные организации Ирафского и Дигорского районов из-за долгов могут остаться без электроэнергии

В АО "Севкавказэнерго" (входит в группу компаний "Россети") на производственном совещании подвели итоги работы в феврале и за два месяца текущего года.

Открывая заседание, исполняющий обязанности управляющего директора Общества Андрей Ерешкин поблагодарил коллективы энергосбытовых отделений за усердную работу, отметив, что сотрудники компании приложили все усилия для достижения сегодняшнего результата.

В целом по АО "Севкавказэнерго" выполнение плана реализации электроэнергии в феврале составило 83,1%, что на 8,7 процентных пункта выше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Таким образом в кассы гарантпоставщика в отчетном месяце поступило на 26 млн руб. больше, чем в феврале 2017 года и это очень существенные цифры.

Уровень реализации электроэнергии населению в прошлом месяце составил 89,8%. При этом большая часть районных энергосбытовых отделений выполнила или перевыполнила план сбора денежных средств среди данной категории потребителей. Промышленные и непромышленные потребители электроэнергии Северной Осетии выполнили свои договорные обязательства по оплате коммунального ресурса на 82% и 96,9% соответственно.

С начала года пока не удается добиться стабилизации платежей от ряда потребителей, финансируемых из местного бюджета. В результате постоянно растущих долгов под угрозой ограничения в потреблении электроэнергии на сегодняшний момент находятся бюджетные организации Ирафского и Дигорского районов. Их суммарная задолженность перед АО "Севкавказэнерго" по состоянию на 1 марта 2018 года достигла 9,1 млн руб. и 6,1 млн руб. соответственно.

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства также не отличаются высокой платежной дисциплиной. С начала года коммунальщики недоплатили гарантирующему поставщику свыше 80 млн руб. Теперь общая дебиторская задолженность предприятий ЖКХ за электроэнергию составляет порядка 1,5 млрд руб.

Руководитель компании призвал участников совещания направить все свои усилия на сокращение дебиторской задолженности. "Последний месяц квартала необходимо отработать с удвоенной энергией. Наша главная задача на март – достичь 100-процентного показателя реализации", - подчеркнул Андрей Ерешкин.