Enel ввела в эксплуатацию самую большую солнечную электростанцию в Перу

Enel, действуя через свою дочернюю компанию в Перу Enel Green Power Peru (EGPP), ввела в эксплуатацию солнечную электростанцию Rubi (180 МВт), которая стала самым крупным объектом солнечной генерации в Перу и первой солнечной электростанцией Enel в стране. На торжественной церемонии, посвященной запуску Rubi, присутствовали Министр энергетики и горнорудной промышленности Перу Анжела Гроссгейм Баррьентос, Глава Enel Green Power Антонио Каммисекра, Лука Д`Аньезе, Глава Enel в Южной Америке, и Карлос Тембури, Глава Enel в Перу.

Антонио Каммисекра, Глава Enel Green Power прокомментировал: "Торжественный ввод в эксплуатацию самой крупной солнечной электростанции Перу еще раз подтверждает приверженность нашей компании стимулировать и развивать в стране энергетику на основе возобновляемых источников. Мы стремимся вносить свой вклад в многообразие генерации Перу, увеличивая производство экологически чистой электроэнергии в южном регионе страны на 12%. Ввод в эксплуатацию Rubi всего через год после начала ее строительства подкрепляет наше стремление наращивать свое присутствие в Перу и использовать огромный потенциал страны в сфере возобновляемых источников энергии".

Enel инвестировала порядка 170 миллионов долларов США в строительство Rubi. Данные инвестиции предусмотрены в текущем стратегическом плане Группы. Финансирование солнечной электростанции, расположенной в городе Мокегуа, перуанской провинции Марискаль-Ньето, будет осуществляться за счет собственных средств Enel и частично Европейским инвестиционным банком. После полного ввода в эксплуатацию Rubi сможет вырабатывать порядка 440 ГВтч в год.

В рамках принятой компанией Enel концепции "создания общей ценности", цель которой объединить развитие бизнеса и нужды местных сообществ, EGPP провела творческие мастер-классы по созданию мебели из переработанных деревянных материалов, использованных в ходе строительства. Данная инициатива была осуществлена при поддержке Муниципалитета города Мокегуа. EGPP также подписала соглашение с местной Ирригационной Ассоциацией Asociación de Irrigación Pampa Clemesí с целью оказания поддержки производственным и социальным проектам, реализуемым в районах, расположенных вблизи солнечной электростанции Rubi.

В 2016 году в результате победы в публичном тендере по возобновляемым источникам энергии Enel получила право на подписание договора на поставку электроэнергии в поддержку данного проекта. После завершения двух других проектов, ветропарка Wayra (132 МВт) и гидроэлектростанция Ayanunga (20 МВт), право на реализацию которых компания также получила наряду с Rubi, EGPP станет главным игроком на рынке возобновляемых источников энергии Перу и единственной компанией в стране, которая управляет объектами генерации, использующими три технологии возобновляемых источников энергии.

Группа Enel представлена в Перу через Enel Green Power Peru, а также через генерирующие компании Enel Generación Perú и Enel Generación Piura, совокупная установленная мощность которых составляет около 2 ГВт. Enel также присутствует в электрораспределительном секторе страны через Enel Distribución Perú, которая обсуживает 1.4 миллионов потребителей в регионе Лима.

Enel Green Power, Глобальное подразделение по возобновляемым источникам энергии Группы Enel, занимается развитием и управлением объектов возобновляемых источников энергии по всему миру. Enel Green Power представлена в Европе, Северной и Южной Америке, Азии, Африке и в Тихоокеанском регионе. Enel Green Power является мировым лидером в секторе "зеленой" энергетики и управляет объектами совокупной установленной мощностью порядка 40 ГВт. В портфель активов входят гидроэлектростанции, геотермальные электростанции, объекты солнечной и ветрогенерации, а также электростанции, работающие на биомассе. Enel Green Power активно работает над внедрением инновационных технологий на своих объектах возобновляемых источников энергии.