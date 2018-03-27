Энергетики ЕАО готовятся к пожароопасному сезону

В филиале АО "ДРСК" "Электрические сети ЕАО" началась подготовка к пожароопасному периоду. В энергокомпании намечено проведение комплекса профилактических мероприятий, направленных на обеспечение надёжной работы электрических сетей.

Энергетики приступили к проверке готовности противопожарного оборудования и средств пожаротушения зданий и сооружений на всех производственных площадках филиала. Будут проверены содержание открытых и закрытых распределительных устройств, складов масла и горюче-смазочных материалов, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, их укомплектованность первичными средствами пожаротушения, техническое состояние и готовность к действию систем автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, на электросетевых объектах пройдут внеочередные инструктажи, практические занятия по применению первичных средств пожаротушения, противоаварийные и противопожарные тренировки.

Особое внимание уделяется устранению потенциально опасных источников пожаров в охранных зонах. Специалисты отмечают, что если на подстанциях противопожарные мероприятия проводятся ежегодно и помогают предотвращать возгорания, то линии электропередачи защитить от пожаров значительно сложнее. Чтобы справиться с этой задачей в пожароопасный сезон увеличивается количество плановых осмотров ЛЭП в рамках ремонтной программы производится замена старых деревянных опор на железо-бетонные, устойчивые к воздействию огня. Повышенные требования также предъявляются к технологии выполнения работ в пожароопасный период, в целях предотвращения возгораний и пожаров в лесных массивах.

Кроме того во всех районах электрических сетей филиала будет проведена расчистка и расширение просек высоковольтных линий от деревьев и кустарников.

Усиленный контроль за энергообъектами будет производиться на протяжении всего пожароопасного сезона.

Специалисты филиала "Электрические сети ЕАО" напоминают о том, что запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и повлечь возникновение пожаров. Запрещается разводить огонь в охранных зонах ЛЭП, складировать мусор, корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, которые могут стать причиной пожара. Нарушение этих правил чревато самыми серьезными последствиями: прекращением электроснабжения, а также угрозой жизни самих нарушителей.