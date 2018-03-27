Энергетики "Владимирэнерго" активно реализуют ремонтную программу

В рамках выполнения ремонтной программы энергетики филиала ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Владимирэнерго" продолжают реализацию мероприятий, направленных на повышение уровня безаварийной работы объектов электросетевого комплекса Владимирской области и снижение технологических потерь. Так, с начала 2018 года специалистами производственных отделений "Владимирские электрические сети" и "Александровские электрические сети" с применением современной спецтехники было расчищено от древесно-кустарниковой растительности (ДКР) около 256,6 га, что позволило повысить уровень надёжности электроснабжения населенных пунктов в Суздальском, Судогодском, Собинском, Александровском, Киржачском и Юрьев-Польском районах.

В ходе реализации ремонтной программы было заменено более 90 деревянных опор на железобетонные в населенных пунктах Камешковского, Судогодского, Суздальского и Киржачского районов. Кроме того, заменено 5 опор на ВЛ 110 кВ "Макарово-Кольчугино" в болотистой местности, доступ к которой возможен только в зимний период.

Также, в вышеперечисленных районах была произведена замена 406 изоляторов и грозотроса на ВЛ 110 кВ "Александров- Балакирево 1,2" и "Юрьев-Польская-Осановец" протяженностью 34,5 км.

Ремонтная кампания филиала "Владимирэнерго" вступит в активную фазу сразу после окончания отопительного периода.