Энергетики провели тепловизионную диагностику подстанций юго-западного энергорайона

С начала 2018 года Юго-Западный филиал ПАО "Кубаньэнерго" (входит в группу "Россети") провел тепловизионное обследование семи высоковольтных подстанций Крымского, Анапского и Новороссийского районов края.

Обследование питающих центров выполнено при помощи тепловизора – сверхточного прибора мгновенной фиксации тепловых полей бесконтактным способом, который во многом напоминает фотоаппарат.

Практика применения тепловизионных методов обследования оборудования Кубаньэнерго позволяет делать точные выводы о состоянии каждого объекта, сокращать объем ремонтных работ, повышает безопасность работы электрооборудования и обеспечивает надежность энергоснабжения потребителей.

– На сегодняшний день это самый современный, наиболее точный и безопасный метод выявления дефектов и предотвращения аварийных ситуаций. Контроль электрооборудования с помощью тепловизора позволяет выявить на ранних стадиях скрытые дефекты, которые невозможно увидеть невооруженным взглядом, – отметил директор Юго-Западных электросетей Дмитрий Головаха.

Специалисты выполнили обследование подстанций, обеспечивающих электроэнергией потребителей и десятков социальных объектов Анапского, Новороссийского и Крымского районов края.

До конца года энергетики планируют обследовать еще 21 высоковольтную подстанцию.