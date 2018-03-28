Энергетики выявили безучетное потребление электричества на предприятиях общественного питания

В одном из кафе по улице Чкалова сотрудники Ленинского РЭС Оренбургского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу "Россети")-"Оренбургэнерго" выявили факт безучетного потребления электрической энергии.

При проведении плановой проверки приборов учета юридических лиц в одном из кафе сотрудники участка балансов и учета электроэнергии обнаружили, что на вводном автомате сорвана пломба энергоснабжающей организации.

Осмотр вводного устройства и прибора учет проводился в присутствии собственника кафе. Оспаривать акт о безучетном потреблении в объеме 5 376 киловатт*часов он не стал.

Энергетики установили новую пломбу на вводной автомат, а потребление электричества рассчитали по формуле - сумма оказалась намного выше, чем при оплате по счетчику.

- Перед тем, как произвести какие-либо действия в системе учета, необходимо написать заявление в электросетевую компанию, - пояснил собственнику заведения Владимир Чекушкин, заместитель начальника участка балансов и учета электроэнергии Ленинского РЭС Оренбургского производственного отделения. – В противном случае, снова придется подписывать акт о безучетном потреблении.

