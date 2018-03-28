Германия разрешила Nord Stream строить "Северный поток — 2"

Компания Nord Stream 2 получила все разрешения от Германии на строительство "Северного потока — 2", говорится в сообщении организации.

"Сегодня [27 марта] компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода в германской исключительной экономической зоне. Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии выдало разрешение на строительство 30-километрового участка в соответствии с Горным законом ФРГ", — говорится в пресс-релизе.

В январе Горное ведомство Штральзунда выдало разрешение на строительство и эксплуатацию морского участка "Северного потока — 2" в территориальных водах Германии (в пределах 12 морских миль) и его сухопутной части. Таким образом, компания получила все необходимые разрешения.

"Мы рады, что все необходимые разрешения для германского участка общей протяженностью 85 километров получены", — цитирует пресс-служба менеджера по получению разрешений в Германии Nord Stream 2 Йенса Ланге.

В тексте указано, что процедуры получения необходимой документации в оставшихся четырех странах — России, Финляндии, Швеции и Дании — идут по графику. Компания рассчитывает получить от них все разрешения в течение ближайших месяцев, до начала запланированного на 2018 год строительства.

Ранее официальный представитель американского Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что "Северный поток — 2" подрывает энергетическую безопасность и стабильность Европы. "Он предоставит России еще одно средство для оказания давления на европейские страны, особенно на такие, как Украина", — считает она.

Науэрт добавила, что США могут ввести санкции против компаний, работающих над строительством газопровода.

РИА Новости