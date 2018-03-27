Компания "АЭМ-технологии" открыла Центр сварки в Петрозаводске

Компания "АЭМ-технологии" (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) открыла Центр сварки, который располагается на территории Филиала АО "АЭМ-технологии" "Петрозаводскмаш" в г. Петрозаводске. Это первая часть научно-образовательного технологического комплекса, который создают совместно АО "АЭМ-технологии" и Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) в целях подготовки кадров, проведения научно-исследовательских работ и реализации инновационных проектов.

На протяжении последних 10 лет сотрудничество Петрозаводскмаша и ПетрГУ привело к реализации совместных проектов на сумму свыше 0,5 млрд руб. Партнёры серьезно настроены на кооперацию и стремятся реализовать совместные проекты в области разработки новых технологий и создания новых продуктов в области машиностроения. Центр сварки является первым этапом создания научно-образовательного комплекса для подготовки кадров и внедрения новых технологий в атомном и энергетическом машиностроении.

Центр сварки предназначен для проведения практического обучения, лабораторных занятий, дипломного и курсового проектирования, учебных практик, научно-практических исследований. В состав центра входят учебный класс и две мастерские, которые оснащены оборудованием для ручной, полуавтоматической и автоматической сварки.

Процесс обучения имеет прикладной характер: студенты младших курсов ПетрГУ будут обучаться рабочим специальностям, студенты старших курсов и магистратуры — выполнять исследовательские и квалификационные работы. Здесь же смогут повысить квалификацию и подтвердить свои разряды сотрудники Петрозаводскмаша и других предприятий Карелии. Преподавать в Центре будут сотрудники ПетрГУ, а также высококвалифицированные специалисты завода "Петрозаводскмаш".