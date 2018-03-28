"Кузбассразрезуголь" продемонстрировал взрыв XXI века

Взрыв по современным технологиям Взрыв по устаревшим технологим

Специалисты ОАО "УК "Кузбассразрезуголь" (предприятие сырьевого комплекса Уральской горно-металлургической компании) продемонстрировали угольщикам региона новейшие методы ведения взрывных работ на угольных разрезах, позволяющие максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду. Современные методы взрывания Компания уже давно применяет на своих предприятиях, причем каждый год они совершенствуются.

Чтобы показать разницу между устаревшими и современными технологиями, на одном из предприятий Компании - Талдинском разрезе - было произведено два опытных взрыва. Первый - с применением современных взрывчатых веществ и инновационных научно-технических разработок по конструкциям зарядов и средствам инициирования; второй – тротилосодержащий, по технологии, которая применялась последние 20 лет. Отличия оказались существенными, что подтвердили специалисты аккредитованных лабораторий.

"При проведении взрыва по современной технологии сейсморегистраторы показали, что на расстоянии 700 м от взрываемого блока скорость колебаний грунта составила 1,3 мм в секунду.

Замеры второго блока на расстоянии в 1000 м показали 48 мм в секунду.

В первом случае – это незначительное воздействие, во втором - предельно допустимая величина, разрешенная лишь для специализированных промышленных сооружений, имеющих антисейсмические усиления", – прокомментировал директор "Кузбасс-НИИОГРа" Сергей Протасов.

Столь же существенно отличаются данные и по количеству выбросов в атмосферу, причем они были заметны даже без использования специальных измерительных приборов: взрыв по старой технологии сопровождался пылегазовым облаком и ощутимым сейсмическим воздействием, по современной – был практически незаметен. Кроме значительного снижения негативного воздействия на окружающую среду, использование новых технологий имеет еще одно преимущество – экономический эффект: себестоимость взрывания 1м3 горной массы уменьшается в два раза.

"Кузбассразрезуголь" не первый год отрабатывает различные технологические решения, чтобы сделать взрывные работы максимально безопасными для окружающей среды, для людей и сооружений. Большая часть современных разработок уже широко используется на наших разрезах. Новинка для компании только одна – неэлектрическая система инициирования "Искра-Т", позволяющая проводить взрывание каждой скважины отдельно, что снижает сейсмический эффект", – отметил заместитель директора, технический директор УК "Кузбассразрезуголь" Станислав Матва.