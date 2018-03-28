Локализация в энергомашиностроении

22 марта прошел отраслевой бизнес-завтрак "Энергетическое машиностроение в России", организованный Корпорацией развития Среднего Урала. Мероприятие поддержали представители ПАО "Россети", Государственной думы РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. RusCable.Ru выступил информационным партнером мероприятия.

"Энергетическое машиностроение в последние 3 года активно развивается. Средние темпы роста по объему производства в энергомаше составили порядка 12%, хотя доля импорта всё ещё значительная – 40%, в электротехнической промышленности она составляет 60%, в кабельной промышленности 20%", – рассказал модератор мероприятия Владимир Самохвалов, управляющий партнер SBS Consulting.

Антон Митрофанов, помощник депутата Государственной думы Александра Козловского, председателя экспертного совета по энергетическому машиностроению, отметил, что государственная политика в области импортозамещения и стимулирования локализации энергетического машиностроения создала новые возможности для инвестиций. "Постановления правительства №719 и № 925, которые направлены на поддержку отечественных предприятий и предоставляют российским поставщикам преференции в закупках, эффективно работают", - сказал он. Г-н Митрофанов отметил, что импортозамещение имеет свою специфику, поскольку, хотя производители на 99% - частные предприятия, то заказчики в основном – компании с госучастием, что создает определённые требования к локализации из-за госзакупки.

Денис Кляповский, начальник отдела развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности Минпромторга РФ, сказал, что требования к локализации прописаны в 653 приказе и если компания удовлетворяет им, то оборудование считают российским, следовательно компания может претендовать на все имеющиеся льготы. Приказ Минпромторга РФ № 653 предусматривает снижение к 2020 году доли импорта трансформаторов 110-220 кВ с 65% до 40%, комплектных распределительных устройств до 30% (сейчас 91% КРУЭ импортируется), высоковольтной аппаратуры с 30% до 10%. К 2020 году 60% электрических трансформаторов должны стать "российскими", то есть содержать не более 10% иностранных компонентов.

Г-н Кляповский сообщил, что Минпромторг в скором времени внесет изменения в постановление Правительства № 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации", которые будут направлены на расширение перечня такой продукции. Если сейчас в него попадают в основном крупные изделия, то в перспективе требования будут распространяться всё на большее число комплектующих компонентов для энергетики. Кроме того, требования по локализации планируют включить в условия договоров поставки мощности (ДПМ-2), которые установят приоритет российских производителей, то есть генерирующие компании при реализации инвестпроектов по модернизации генерирующих мощностей должны будут закупать российское оборудование.

В ходе обсуждения доклада Павел Оклей, представитель компании "Интер РАО" отметил, что часть импорта заместить невозможно – в России просто нечем. В частности речь шла о газовых турбинах. Если требовать их 100% локализации в ближайшее время, то можно остаться без газовых турбин вообще. Также он сообщил, что действительно большая проблема – это материалы.

ПАО "Россети" заключила несколько долгосрочных контрактов (на 4-5 лет) с иностранными поставщиками, где условием гарантированных закупок является пошаговая локализация. Корпоративную стратегию импортозамещения главного заказчика в российской энергетике представил Артем Алексеев, начальник управления международного сотрудничества Департамента по работе с производителями оборудования ПАО "Россети". Благодаря такой политике доля импортного оборудования сократилась до 8% с 40%.

Среди мер государственной поддержки производителей – финансирование НИОКР, субсидии на реализацию пилотных партий, СПИК. Фонд развития промышленности с 2015 года профинансировал 236 проектов в объеме свыше 57 млрд рублей, сообщила Светлана Критская, эксперт отдела специальных инвестиционных контрактов и локализации Департамента промышленной политики Фонда развития промышленности. ФРП представляет 5 направлений для поддержки: проекты развития, станкостроение, лизинговые проекты, конверсия и комплектующие изделия. Внешэконмобанк в свою очередь готов финансировать инфраструктурные проекты в рамках ДПМ-2 начиная с порога в 1 млрд. рублей.

"В России за несколько лет должен сформироваться собственный рынок энергетического оборудования. Мы выявили ряд критичных для российской энергетики ниш, в которых доля импорта достигает 100%. Спрос на эту продукцию гарантировано будет обеспечен рынком, который в течение нескольких лет сформируется в России в условиях законодательных изменений, и окупит инвестиции в локализацию. Производителям, которые планируют сохранить свою долю, участвовать в госзакупках и продавать продукцию крупным заказчикам, с учетом инвестиционной фазы следует входить в реализацию проектов уже сейчас. Для их успешной реализации Корпорация развития Среднего Урала обеспечивает всестороннюю и комплексную поддержку. Она не сводится только к подбору площадки и налоговых льгот. Наши отраслевые эксперты в энергетике имеют профильный опыт и могут обсуждать с инвестором узкоспециализированные вопросы. Мы делаем акцент на подборе надежных и компетентных партнеров, на диалоге с профильными министерствами, которые заинтересованы в реализации качественных инвестпроектов в регионе. Также посредством таких мероприятий мы обеспечиваем диалог производителей с потребителями", - сказал Никита Коскевич, заместитель генерального директора Корпорации развития Среднего Урала.

В Свердловской области уже есть опыт использования СПИК - в 2017 году был заключен первый СПИК, с АО "Интер РАО – Электрогенерация", в рамках которого будет реализован инвестиционный проект по строительству нового газового энергоблока на Верхнетагильской ГРЭС.