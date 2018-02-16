МРСК Центра организовала в Костромской области межведомственный круглый стол по вопросам профилактики электротравматизма

В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" прошел круглый стол, посвященный вопросам профилактики случаев стороннего травматизма на объектах электросетевого комплекса. В нем приняли участие представители ГУ МЧС России и УМВД России по Костромской области, Ростехнадзора, Всероссийского добровольного пожарного общества, регионального департамента образования и науки региона.

Энергетики познакомили участников мероприятия с опытом работы в области электробезопасности. Так, за 2017 год сотрудники костромского филиала МРСК Центра провели в школах региона более 500 тематических занятий, участниками которых стали почти 11 тысяч детей. В летние месяцы энергетики совместно со спасателями, пожарными, сотрудниками ГИБДД и ГИМС проводили маршрутные игры в пришкольных и загородных лагерях детского отдыха. Основная часть мероприятий была проведена в рамках соглашений о консолидации усилий в реализации мероприятий по профилактике электротравматизма среди детей и подростков, заключенных Костромаэнерго с городским и областным управлениями образования, региональными управлениями МЧС РФ и МВД РФ.

Кроме того, энергетики распространяли в регионе информационные материалы. В образовательные учреждения и учреждения социальной защиты населения были направлены сотни экземпляров детской книги по электробезопасности "Энерголандия", изданной при поддержке МРСК Центра, тематические расписания уроков, диски с материалами по профилактике детского электротравматизма.

Участники круглого стола обсудили вопросы расширения взаимодействия в области профилактики детского электротравматизма. В частности, было принято решение совместно разработать и выпустить памятки по безопасности, провести в мае городскую тематическую акцию и обеспечить ежеквартальный выпуск газеты по безопасности "Звезда надежды".

Еще одним результатом работы круглого стола стала договоренность о проведении специалистами Костромаэнерго дополнительных занятий по электробезопасности в центрах социальной защиты детей. В дополнение к этому энергетики выразили готовность обеспечить эти центры соответствующими методическими и дидактическими рекомендациями, печатной продукцией, электронными презентациями, которые можно использовать при проведении уроков.