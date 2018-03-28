"Мариэнерго" к паводку готов

В филиале ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Мариэнерго" завершили выполнение комплекса обязательных и дополнительних мероприятий по подготовке электросетевого комплекса филиала к паводку. Цель работы – обеспечить надежное электроснабжение Республики Марий Эл в период снеготаяния, повышения уровня рек и грунтовых вод.

Разлив рек - серьезное испытание для электросетевого комплекса. Поэтому подготовке к паводковому сезону уделяется особое внимание. Для обеспечения бесперебойной работы в период прохождения паводка в каждом производственном отделении созданы паводковые комиссии, проведены инженерные осмотры участков воздушных линий, трансформаторных и распределительный подстанций, находящихся в зоне возможного подтопления. Особое внимание уделено электроустановкам, обеспечивающим электроснабжение социально-важных объектов.

Для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации определены места размещения аварийного резерва, спецтехники, стационарных и передвижных насосов. Проверено их техническое состояние. Разработаны схемы маршрутов движения оперативно-выездных и ремонтных бригад к энергообъектам филиала, расположенным в предполагаемых местах затопления.

В "Мариэнерго" проведены дополнительные инструктажи и противоаварийные тренировки с оперативным, оперативно-ремонтным и ремонтным персоналом. Проверены действующие схемы связи и налажен оперативный обмен данными о развитии паводка с гидрометеорологическими службами и подразделениями МЧС России. Проведены тренировки по оповещению персонала при возникновении аварийных ситуаций.

На протяжении всего периода паводка энергетики будут взаимодействовать с региональными подразделениями МЧС и информационными службами, оповещающими о возникновении чрезвычайных ситуаций, будет вестись постоянный мониторинг ситуации, контролироваться подъем воды. Задача – избежать нештатных ситуаций и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.