На 26,7 млн рублей снизилась дебиторская задолженность потребителей перед калмыцким филиалом МРСК Юга

Активная претензионно-исковая деятельность и реализация имущества должников-банкротов позволили с начала 2018 года снизить на 26,7 млн рублей дебиторскую задолженность потребителей за услуги по передаче электроэнергии перед калмыцким филиалом ПАО "МРСК Юга" (входит в группу компаний "Россети").

Так, гарантирующий поставщик (ГП) Республики Калмыкия - АО "Калмэнергосбыт" снизил ДЗ на 9,7 млн рублей. На начало марта долг сбытовой компании составил 58,7 млн рублей. Кроме того, 6,2 млн рублей просроченного долга возместило ОАО "КалмЭнергоКом".

Однако, несмотря на положительную динамику, уровень общей дебиторской задолженности контрагентов перед энергосетевой компанией остается недопустимо высоким – свыше 1 млрд рублей.

Львиная доля задолженности – более 918 млн рублей - все еще остается за ОАО "КалмЭнергоКом". Продолжают наращивать долги коммунальные предприятия Калмыкии. Задолженность МУП "Элиставодоканал" выросла более, чем на 2,8 млн рублей и составила 63,5 млн рублей. В числе постоянных должников за электроэнергию ОАО "Коммунальные сети", МУП "Благоустройство" ГГМО РК, ООО "Водопроводстройсервис", ООО "Яшалтинские коммунальные системы", МУП "Коммунальное хозяйство" МРМО РК, МУП "Тепловик" ЮРМО РК.

В Калмэнерго подчеркнули, хронические неплатежи ставят под угрозу обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения потребителей республики, а также развитие электросетевого комплекса региона в целом.