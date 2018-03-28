На Новогорьковской ТЭЦ проведен плановый ремонт оборудования блока газотурбинной установки №2

На Новогорьковской ТЭЦ Нижегородского филиала Группы "Т Плюс" завершился плановый ремонт оборудования блока газотурбинной установки ст. №2 установленной мощностью 176 МВт. Ремонтные работы проходили с 17 по 24 марта и включали инспекцию "А" (текущий ремонт) ГТУ № 2, плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования котла-утилизатора № 2, расширенную инспекцию дожимного газового компрессора и другие технические мероприятия, необходимые для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей.

24 марта оборудование блока ГТУ №2 Новогорьковской ТЭЦ было включено в работу. В свою очередь, с 22 марта стартовал плановый ремонт оборудования блока ГТУ ст. №1. В соответствии с графиком он продлится до 29 марта. Общая стоимость плановых ремонтных работ на обоих блоках ГТУ составляет 20,2 млн. рублей.

Инспекцию газотурбинной установки проводили специалисты ООО "Зульцер Турбо Сервисез Рус" (г. Москва) с привлечением специалистов компании Sulzer Turbo Services Venlo B.V. (Нидерланды). Подобные плановые инспекции газотурбинных установок производятся по факту наработки 27000 эквивалент-часов. На Новогорьковской ТЭЦ подобная ГТУ №2 проходила второй раз после пуска двух блоков ПГУ в эксплуатацию в декабре 2014 года.

"Блоки парогазовых Новогорьковской ТЭЦ – это современное, высокоэффективное генерирующее оборудование, работающее практически постоянно с максимальной нагрузкой. Плановая инспекция газотурбинной установки – масштабное техническое мероприятие, в ходе которого персоналу ТЭЦ и привлеченных организаций приходится работать в напряженном ритме, с приложением всех своих знаний и мастерства. Это необходимо, чтобы обеспечить надежную эксплуатацию ТЭЦ в следующий межремонтный период", – отметил главный инженер Нижегородского филиала "Т Плюс" Алексей Голдобин.

В текущем году Группа "Т Плюс" направит на ремонт и техническое перевооружение оборудования станций и теплосетей Нижегородского филиала свыше 1,3 млрд. рублей. По сравнению с предыдущим годом сумма затрат на эти цели увеличена на 33 процента. Ремонтная программа на станциях филиала стартовала 1 марта. Всего согласно годовому плану на предприятиях Нижегородского филиала будут проведены капитальные и текущие ремонты 27 единиц основного оборудования (3 блока парогазовых установок, 11 турбоагрегатов, 13 котлоагрегатов), ремонт вспомогательного оборудования, зданий и сооружений, тепловых сетей.