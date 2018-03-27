На Новосибирской ГЭС на штатное место установили рабочее колесо гидроагрегата № 7

На Новосибирской ГЭС (филиал ПАО "РусГидро") перенесли с монтажной площадки и установили на штатное место новое рабочее колесо гидроагрегата (ГА) № 7. Работы по замене оборудования ведутся в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) Новосибирской ГЭС.

Новая турбина имеет пять лопастей вместо четырех, измененную геометрию лопастей, увеличенный коэффициент полезного действия и обладает улучшенными характеристиками. Кроме того, турбина оснащена безмаслянной втулкой, что делает её экологически безопасной. При разработке нового рабочего колеса учтены влияющие на гидрологию изменения русла реки Обь, произошедшие за более чем полувековую эксплуатацию станции.

Это уже шестой из семи гидроагрегатов Новосибирской ГЭС, на котором проводится замена турбины. Введение в эксплуатацию гидроагрегата № 7 с обновленной турбиной планируется в июне 2018 года.